BCPB - Oznam

dnes 17:31 -

BRATISLAVA 27. marca (SITA) -

V súvislosti s výplatou výnosov:

- a dátumom splatnosti hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120008459 emitenta Prima banka Slovensko, a.s., dňa 28.3.2018, bude obchodovanie s touto emisiou ukončené s účinnosťou od 28.3.2018.

Výsledky valných zhromaždení:

Emitent kótovaných cenných papierov Všeobecná úverová banka a.s. oznámil BCPB výsledky riadneho valného zhromaždenia (RVZ), ktoré sa konalo dňa 23.3.2018.

RVZ:

- schválilo individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2017 zostavené v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou a návrh na rozdelenie zisku za rok 2017 vo výške 160 021 242,39 EUR nasledovne:

Dividendy akcionárom 144 025 336,16 EUR

Prídel do nerozdeleného zisku 15 995 906,23 EUR

- rozhodlo o výške, spôsobe a o mieste výplaty dividend a určení rozhodujúceho dňa na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu (výška dividendy na každých 33,20 EUR menovitej hodnoty akcie VÚB, a.s., je 11,10 EUR a dátum rozhodujúceho dňa je 20.4.2018),

- schválilo výročnú správu za rok 2017,

- schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. za externého audítora banky na rok 2018,

- schválilo zmenu stanov VÚB, a.s.,

- zvolilo za predsedu dozornej rady pána Ignacia Jaquotota a za novú členku a podpredsedníčku dozornej rady pani Elenu Kohútikovú.