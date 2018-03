Neskúšajte vybabrať so systémom, riskujete pokutu

Zdroj: dr. Foto ASFINAG

Na konci sezóny zlacnejú skipasy. Preto sme sa rozhodli, že v nedeľu si zalyžujeme v neďalekom rakúskom stredisku. Slovensko opúšťame na hraničnom priechode Bratislava-Jarovce / Kittsee na ktorom sa ale pruhy umelo zbiehajú. „Kontrolujú diaľničné známky,“ sucho skonštatuje kamarát za volantom, ktorému patrí auto. Mal pravdu, najskôr policajt stojaci pri trojnožke so záhadným elektronickým zariadením, následne druhý policajt, ktorý sa nakloní nad auto a z bezprostrednej blízkosti kontroluje nálepku na čelnom skle. Požiada o stiahnutie okna a skúša ju odlepiť. Nedarí sa a odkláňa nás na malé parkovisko s unimobunkou a policajnou dodávkou. Z nej vystupuje ďalší uniformovaný muž, pýta si doklady od auta a vodičský preukaz s otázkou, či chceme komunikovať v nemčine alebo angličtine. Nechápajúc volíme angličtinu. Policajt odstúpi od auta, urobí zopár fotozáberov auta aj diaľničnej známky a následne pristupuje opäť k odlepovaniu. Pomaly, citlivo. Podarilo sa. S odlepenou nálepkou odchádza do svojho auta a na otázku o čo ide, len stručne odpovie, že máme problém.







Vracia sa kartónom veľkosti A4 na ktorom je sponkami pripevnený v slovenčine vytlačený text, informujúci o tom, že akákoľvek manipulácia so známkou pred jej nalepením sa považuje za priestupok za ktorý sa pri kontrole a následnom zistení tejto manipulácie vyrubuje pokuta pre motocykle vo výške XY a v prípade osobných automobilov 240 eur s daňou.



Cítime sa ponížene ako malí chlapci čo v potravinách ukradli lízanku. Žiaľ následná komunikácia o tom, že predsa tu máme bloček z nákupu aj druhú časť nálepky k ničomu nevedie. Na kontrolnej časti totiž nenájdete kolonku na vyplnenie EČ vozidla. Podvod je podvod. Pýtam sa kamaráta, ako je možné, že sa to tomu policajtovi podarilo dať dole bez poškodenia. „Nechcelo sa mi to škrabať dole, ako rok predtým, neskutočne to drží na skle a dotrhá sa to tak, že ani technický benzín, či agresívnejšie rozpúšťadlá nezaberajú, zostáva len to otravné škrabkanie. Tak som ju najskôr nalepil na gate a následne na sklo.“

Drobné chĺpky z textílie sú viditeľné voľným okom aj cez čelné sklo

Priznávame chybu a pokutu uhrádzame platobnou kartou. Policajt šoférovi odovzdáva doklad o zplatení pokuty aj známku s tým, že doklad oprávňuje na jazdu diaľnicou počas dvoch nasledujúcich dní. Túto výhodu ale do úvahy neberieme a okamžite si otvárame na telefóne webstránku https://shop.asfinag.at/ , ktorú nám pán policajt poradil. Po naklikaní potrebných údajov, sa objavuje podivuhodná hláška. Známka začína platiť až po 18 dňoch od jej zakúpenia. Údajne preto, aby bola naplnená litera zákona o ochrane spotrebiteľa, je to čas ktorý sa dá využiť na zrušenie kúpy, alebo pri zmene evidenčného čísla vozidla. My sme ale ešte nedokázali prehltnúť tú horkú slinu a vysvetlili si to po svojom. Bezplatné úverovanie rakúskej diaľničnej spoločnosti počas 18-tich dní je vlastne cena za to, že budúci rok nebude treba zo skla nič škrabkať.Nevedomosť neospravedlňuje, 87.30 € za známku plus ďalších 240 pokuta našu lyžovačku poriadne predražili. K tomu samozrejme treba prirátať ešte cenu pôvodnej známky, ktorú tak bezpracne policajt odlepil. Tento článok však nemá byť o tom, že tu niekto chce nariekať nad tým, že dostal pokutu za ktorú si sám môže. Podstatné je, aby sa čo najviac šoférov poučilo, že diaľničná nálepka patrí rovno na čelné sklo a nie na nohavice, či sveter, jazyk a mnohé ďalšie medzipristávacie plochy ako sme sa po výlete o praktikách z okruhu našich známych dozvedeli. Určite tieto zvyky dobre poznajú aj rakúski policajti.