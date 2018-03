Globálne akcie za 30 rokov: Rast o 778 %

Zdroj: Across Private Investments

Miliardár Warren Buffett takisto zažil počas svojej vyše 50-ročnej kariéry na finančných trhoch úspechy aj pády. Výrazne zarobil na investovaní do indexových fondov. V liste investorom, ktorý zverejnil nedávno, pripomenul, že pred 10 rokmi investoval do nemanažovaného (pasívneho) S&P 500 indexového fondu a v stávke tvrdil, že zarobí viac ako fondy fondov, ktoré sú aktívne spravované odborníkmi. Nemýlil sa. Za 10 rokov fondy fondov zarobili ročne len od 0,3 do 6,5 %. Indexový S&P fond však priemerne ročne zarobil 8,5 %.

"Svet rastie. Počas 20. storočia rástol svetový akciový trh v priemere o 10,4 % ročne. Približne 1000 dolárov investovaných v roku 1900 mohlo do konca roka 1999 dosiahnuť hodnotu viac ako 19,8 milióna dolárov. Pri priemernom 15-percentnom ročnom výnose trvá len 30 rokov, kým sa z 15-tisíc dolárov stane jeden milión dolárov,“ povedal generálny riaditeľ Across Private Investment Maroš Ďurik.

Globálna ekonomika sa v uplynulých rokoch pohybovala v akýchsi ,,vlnách“. V priebehu rokov, najmä počas recesie v USA, ovplyvnili celú globálnu ekonomiku. Napríklad rastúce americké úrokové sadzby z rokov 1986-1989 a skokový nárast ceny ropy v roku 1990 spomalili hospodársky rast v USA. V roku 2001 došlo k prasknutiu dot-com bubliny, ktorá spoločne s teroristickými útokmi na USA z 11. septembra 2001 ukončili desaťročie hospodárskeho rastu. Veľká recesia v rokoch 2007-2009 mala najväčší vplyv, čo spôsobilo spomalenie amerických a európskych ekonomík. Rozvíjajúce sa krajiny (väčšinou v Ázii) však postupne silneli. Za posledných 30 rokov sa kontinuálne zvyšovala životná úroveň ľudí. Len v tomto roku má svetová ekonomika dosiahnuť takmer 4-percentný rast.





Podľa odborníkov sa netreba rastu svetovej ekonomiky len prizerať, ale treba začať investovať. Ďurik vysvetlil, že z dlhodobého hľadiska sa aj Slovákom oplatí zamerať sa na akciový trh, ktorý môže výrazne zhodnotiť ich úspory.



"Akciový trh poskytuje ochranu voči inflácii, umožňuje dodatočný výnos cez dividendu a dáva možnosť podieľať sa na výsledkoch jednotlivých spoločností či trhov. Pre investora teda nie je otázkou, či investovať do akciového trhu, ale ako, kedy a kam investovať,“ poznamenal Ďurik.

V roku 1989 indexové fondy tvorili približne 1 % trhu, dnes tvoria viac ako 23 % aktív v správe fondov. Kým ešte v roku 2005 globálne indexové fondy spravovali len 450 miliárd dolárov, objem spravovaných peňazí aktuálne narástol na takmer 5 biliónov dolárov. Popularita indexových fondov by mala rásť aj v budúcnosti. Prieskumná a konzultačná firma ETFGI odhaduje, že do roku 2020 by sa trh s týmito investičnými fondmi mohol zdvojnásobiť.

"Ekonomické vyhliadky globálnej ekonomiky zostávajú naďalej priaznivé, čo predstavuje základný predpoklad na pozitívnu náladu na finančných trhoch,“ tvrdí analytik Across Private Investments Jakub Rosa.