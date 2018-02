Ak chcete byť bohatí, musíte rozmýšľať fraktálne

Zdroj: of dollars and data

Samotné fraktály vám pri zbohatnutí asi nepomôžu, skôr ide o pochopenie zloženého úročeniau. Povedzme, že sa rozhodnete investovať 100 eur a máte možnosť získať 10 % ročnú návratnosť. Na konci 1 roka budete mať späť svoju stovku a ďalších 10 eur navyše. Avšak, ako budete pokračovať v zhodnocovaní svojich peňazí týmto spôsobom, proces sa začne správať fraktálne.







Už v druhom roku, kedy vašich 110 eur vložíte do nástroja, ktorý nesie 10 % ročne, už sa zúročuje aj vašich 10 eur z úroku z prvého roka v podobe jedného eura ročne. Desať eur úrokov z prvého roka sa začne správať ako váš vklad 100 eur v prvom roku. Tento proces pokračuje každým ďalším rokom, úroky sa zúročujú.

Krása zloženého úroku spočíva v tom, že sa naďalej chová fraktálne s každým pribúdajúcim úrokom. Peniaze plodia peniaze a vy bohatnete.







V grafe je použitý 50 % ročný výnos, aby to bolo jednoduchšie vizualizovať, ale účinok je rovnaký. V priebehu rokov sa pôvodný vklad 100 eur (zelenou) každoročne úročí (červená). Okrem toho úroky z prvého roku (červená) začínajú vytvárať úroky v druhom roku (modrá). A na záver, úroky z druhého roku (modrá ) vytvárajú úrok v treťom roku (čierna).

Sledovať, ako rýchlo rastie fraktál v tomto procese je úžasné. Graf síce zobrazuje len obdobie za tri roky, ale ak by sme pokračovali v rozširovaní, vizualizácia by sa veľmi rýchlo zväčšila. Ak stále nechápete, čo je v tomto prípade fraktál, pozrite sa na vzťah v prvom roku medzi zelenou a červenou farbou. Tento vzťah sa objavuje aj v druhom roku medzi červenou a modrou farbou, hoci v menšom rozsahu. A proces sa opakuje aj v 3. roku atď.

Ak ešte stále pochybujete o sile fraktálov, spomeňte si na údajné slová Alberta Einsteina. Keď sa geniálneho fyzika opýtali, čo je najsilnejšie vo vesmíre, odpovedal: "zlúčený záujem".

Skutočná sila fraktálov spočíva v tom, že ich zložitosť pochádza z niekoľkých jednoduchých krokov, ktoré sa znova a znova opakujú. Toto je sila a krása prírody, ktorá ale platí aj pre váš finančný život. Zopakovaním niekoľkých jednoduchých akcií znova a znova si zabezpečíte cestu k bohatstvu: ušetrite, investujte, pravidelne rebalansujte. Jednoduchá akcia zopakovaná mnohokrát vedie k veľkým výsledkom.

Jeden z najznámejších fraktálov je pomenovaný po matematikovi Benoîtovi Mandelbrotovi. Je to Mandlebrotova množina, ktorú vizualizoval pomocou počítačov v neskorých sedemdesiatych rokoch. Ale Mandlebrot vo svojej knihe Chyby správania sa na finančných trhoch sa obul do finančných trhov, kritizoval v nej spoliehanie sa na bežnú distribúciu cenných papierov. Asi za najextravagantnejšie sa dá považovať jeho eozhodnutie prijať stredné meno. Hoci neexistuje žiaden záznam, ktorý by naznačoval, že mal pri narodení stredné meno, rozhodol sa, že v určitom okamihu svojho života prijme za svoje stredné meno iniciál "B.". Nikto nevie, čo to "B" vlastne predstavuje, ale teórie naznačujú, že vychádzal z vlastného mena. Áno, dokonca aj jeho meno "Benoit B. Mandlebrot" bolo fraktálne.