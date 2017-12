Ako najlacnejšie ťažiť Bitcoiny? V elektromobile!

Zdroj: ecomotoringnews

dnes 0:47 -

16 grafických kariet namontovaných na štyroch základných doskách. Grafické karty sa používajú na ťažbu kryptomien ako je ethereum, či bitcoin. Karta i vyžaduje špecializované čipy nazývané ASICS alebo špecifické integrované obvody. Logika ťažby hovorí jasne, musíte znížiť cenu elektrickej energie, ktorej spotreba je pri ťažbe neúnosná. Ale ak by bola elektrina zadarmo, baník by dokázal rapídne zvýšiť svoju ziskovosť. A čo takto využiť niektorú z množstva verejných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá? Sieť spoločnosti Tesla ponúka neobmedzenú bezplatnú elektrickú energiu zákazníkom, ktorí si kúpili vozidlo tejto značky pred januárom 2016. Každoročne získajú až 400 kWh bezplatnej elektrickej energie.





Ale asi to nebude tak jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Napríklad odpadové teplo by spôsobovalo nepríjemné zahriatie vozidla. Majitelia Tesla v rámci obmedzeného programu na bezplatné poskytnutie elektrickej energie by dokázali prevádzkovať svoje súpravy iba sedem dní v roku. Podľa prepočtov by ale prevádzkovanie ťažobného zariadenia pre získavanie etherea, pomohlo majiteľovi Tesla znížiť splátku a náklady na prenájom modelu Tesla S. Ale len za podmienky, že sa s autom nikdy nikam nevyberie.



Autonómne vozidlá fungujú na podobných grafických spracovateľských jednotkách. Využívajú čoraz náročnejšie informačné systémy a tie potrebujú čoraz viac energie. Nehovoriac o nárokoch cestujúcich, ktorí budú potrebovať čoraz viac energie pre svoje nabíjačky. Otázka rastu spotreby elektriny sa bude vzťahovať aj na hybridné autá a bežné vozidlá so spaľovacím motorom. Už dnes môžu alternátory, ktoré sa starajú o nabíjanie batérií v automobiloch, za veľkú časť spotreby. Keď sa pozrieme na tieto širšie problémy s napájaním, je zrejmé, že ťažba bitcoinov je len kvapkou v mori. Dokonca aj keby sa na ťažbu dalo väčšie množstvo majiteľov EV, bolo by to nakoniec nič v porovnaní s energetickými nárokmi počítačov vo vozidlách budúcnosti.