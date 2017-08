Cena ropy klesá

dnes 20:10 -

Ekonomická nálada v eurozóne vzrástla v auguste na nové desaťročné maximum, určujúci index vzrástol z 111.3 bodu na 111.9 bodu oproti minulému mesiacu. Miera inflácie v Nemecku v auguste medziročne stúpla na 1.8% z júlových 1.5%. Na mesačne báze sa zvýšila o 0.1%, čo bolo v súlade s očakávaniami analytikov. Nemecká inflácia ostáva pod cieľom Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá ju stanovila tesne pod 2%. Španielska miera inflácie mierne sklamala, keď medziročne stúpla na 1.6%, oproti očakávaniam na úrovni 1.7%. Európske akciové indexy končili deň v zelenom Eurostoxx 50 +0,46 %, CAC 40 +0,38 %, DAX +0,47%.

Súkromní zamestnávatelia v Spojených štátoch v auguste vytvorili zhruba 237 tisíc pracovných miest. Je to najvýraznejší prírastok za posledných 5 mesiacov. Analytici pritom predpokladali, že v súkromnom sektore v auguste vznikne 185 tisíc nových pracovných miest. Rast ekonomiky v Spojených štátoch v druhom kvartáli zrýchlil na 3%. Dosiahol tak najprudšie tempo rastu za viac ako dva roky. Za zlepšením stojí priaznivý vývoj spotrebiteľských výdajov aj podnikových investícií. Hurikán Harvey má vážny dopad na ťažbu ropy v Texase a Mexickom zálive. Hurikán má dopad na dopyt najväčších zákazníkov ropného priemyslu, ktorými sú rafinérie a americký vodiči. FGE Energy odhaduje, že hurikán prerušil v Mexickom zálive ťažbu zhruba 380 tisíc barelov denne a na pevnine približne 400 tisíc barelov denne. Prudký rozvoj ťažby z bridlíc spôsobil, že krajiny sú preplnené ropou, takže nie je ťažké kompenzovať výpadok spôsobený búrkou. Hurikán znižuje dopyt po ropných produktoch. Búrka ťažko poničila Huston, štvrté najväčšie americké mesto. To znamená nižší dopyt po benzíne do áut, nafty do nákladných áut a leteckého paliva na letiskách. FGE odhaduje, že povodne môžu znížiť dopyt po benzíne o zhruba 150 tisíc barelov denne. Zásoby ropy poklesli o 5.4 milióna barelov, pričom sa predpokladal pokles o 1.8 milióna barelov. Americké akciové indexy zakončili deň nasledovne: SP 500 +0,43 %, DJIA+0,11 %, NASDAQ +1,04 %.