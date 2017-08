Slabý hospodársky rast: Koho to trápi?

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP;thinkstock

dnes 11:20 -

"Pokiaľ sa dnes obávame, že rast je pomalý, skúsme sa k tomu vrátiť o päť rokov, pravdepodobne bude ešte pomalší, a o päť rokov na to opäť pomalší," povedal David Carbon, hlavný ekonóm DBS.

Vo svojej júlovej správe o svetovom ekonomickom výhľade očakáva Medzinárodný menový fond celosvetový hospodársky rast pre tento rok 3,5 percenta. Pre rok budúci 3,6 percenta, čo sú rovnaké čísla ako z aprílového výhľadu.

MMF nalieha na krajiny, aby uskutočnili štrukturálne reformy, napríklad exportéri komodít by mali diverzifikovať svoje ekonomiky, aby sa vyhli šokom. Carbon ale tvrdí, že ekonomický rast nie je až natoľko slabý, ako sa na prvý pohľad zdá. Hlavne keď sa "na to pozrieme správne: rast na obyvateľa". Pomalší rast podľa neho súvisí s pomalším rastom domáceho produktu hlavne kvôli pomalšiemu rastu populácie v produktívnom veku. "Rast na osobu v produktívnom veku sa zdá, že sa od roku 1980 neznížil. Pokiaľ pomalší rast vyplýva z pomalšieho rastu počtu obyvateľov, odpoveď by mala byť: koho to trápi? Rast na osobu je dôležitý - váš príjem, moja mzda - nie rast agregátny."

Carbon poznamenal, že rast populácie v produktívnom veku klesá oveľa rýchlejšie ako celkový rast obyvateľstva. Poukázal pri tom na Japonsko, kde obyvateľstvo ako celok kleslo o 0,2 percenta v roku 2016, zatiaľ čo obyvateľstvo v produktívnom veku kleslo päťkrát rýchlejšie, o 1 percento ročne. V Európe a USA čísla tak markantné nie sú, kým v Európe ide o 0,1 až 0,2 percentný pokles populácie v produktívnom veku, v Spojených štátoch táto skupina rástla o 0,4 % ročne, pred desiatimi rokmi rástla 1,2 % ročne. Ak to preložíme do jednoduchej matematiky, naznačuje to oveľa pomalší ekonomický rast, povedal Carbon.