Komentár USA - CAPITAL MARKETS

dnes 13:20 -

USA:

Minulý týždeň americké akcie rástli na nové historické maximá. Indikátor založený na čistom pokroku medzi akciami (Batch advance decliners ratio) rastie aj napriek tomu ,že NASDAQ 100 sa nachádza pod vrcholom. Tým udáva smer ďalšieho vývoja na akciových trhoch. Týždenné sviečky na NASDAQu tiež signalizujú, že po končiacej korekcii príde opätovný rast aj na NASDAQu na nové historické maximá. Aktuálne sa začalo hovoriť o tom , že trh bude rásť až do júla 2019, kedy by sme sa mali s FEDFUNDS dostať na také úrovne, ktoré budú atakovať výnosy 10 ročných vládnych amerických dlhopisov. Ak výnosová krivka na US dlhopisoch bude mať inverzný tvar, bude to signál, že sa blíži recesia a budeme očakávať pokles na trhoch. Ale indikátor Batch advance decliners ratio nás na prichádzajúcu recesiu upozorní v určitom predstihu. Zlato je v defenzíve a smeruje pod 1200 následne k 1150, keďže FED zvyšuje sadzby, čo predražuje jeho držbu. Indikátor „strachu“ VIX atakuje úroveň 9, čo sú historické minimá, jediné čo by aktuálne ohrozilo rally je odvolanie Trumpa, ako kedysi Clintona.

Strategická alokácia:

Long 100 % Short 0 % Oil 0 % GOLD 0 %

V USA sledujeme:

MSFT US –Microsoft Corp. (20.07.2017)

SWKS US –Skywork Solutions Inc. (20.07.2017)

Pozn.: v zátvorke je uvedený najbližší termín zverejnenia hospodárskych výsledkov konkrétnej spoločnosti.