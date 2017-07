Prieskum: Miliardári v Európe chudobnejú, kde sa im darí najlepšie?

Zdroj: wealth-X;marketwatch

Foto: thinkstock

dnes 0:29 -

Svetová populácia s mimoriadnym vysokým čistým imaní, čo sú jednotlivci s aktívami v hodnote 30 miliónov dolárov a viac, vlani narástla o 3,5 % na 226 450 osôb. Stalo sa tak po prudkom poklese o rok skôr, ako to vyplýva z aktuálnych údajov Wealth-X. Ich kombinované bohatstvo vlani tiež zvýšilo, o 1,5 % na 27 biliónov dolárov.



V minulom roku došlo k ostrým regionálnym výkyvom v tvorbe bohatstva denominovanému v dolároch. "V Európe ide v tomto smere o útlm, pričom veľmi bohatá populácia a jej celkové bohatstvo sa mierne znížilo. Bohatstvo na Blízkom východe zostalo z veľkej časti nezmenené," uzatvára správa.



Jediný významný nárast bohatstva zaznamenala Severná Amerika (o 5,1 %), nasledovaná Áziou (o 3,5 %). "Vďaka silnejšiemu doláru, rastúcim akciovým trhom a silnému technologickému sektoru si USA upevnili svoje dominantné postavenie lídra." Kolísanie meny pomohlo USA, Japonsku, aj Indii a Indonézii, ale ublížilo Veľkej Británii, Rusku, Mexiku a Brazílii.

Priemernému výkonnému riaditeľovi spoločnosti z indexu S&P 500 narástli v roku 2016 odmeny takmer trojnásobne ako čo zarobil priemerný pracovník. Medián celkovej kompenzácie pre generálnych riaditeľov za minulý rok predstavoval 11,5 milióna dolárov, čo je nárast o 8,5 % oproti predchádzajúcemu roku. Je to najväčší nárast od roku 2013, podľa správy Associated Press.

Zatiaľ čo počet mimoriadne bohatých ľudí s 30 miliónmi dolárov alebo viac sa počas minulého roka zvýšil, miliardárom sa tak dobre nedarilo. Ich čisté imanie kleslo po prvýkrát od Veľkej recesie. Ako informoval Wealth-X, počet svetových miliardárov klesol v minulom roku o 3 % na 2397. Približne 283 ľudí , čo predstavuje asi 10 % z celkového počtu miliardárov, vlani prišlo o svoj status miliardára a 207 nových miliardárov sa do klubu prebojovalo. Ich bohatstvo v minulom roku kleslo o takmer 4 % na hodnotu 7,4 bilióna dolárov, po zvýšení o 5 % na 7,7 bilióna dolárov v predchádzajúcom roku.

V Číne klesol počet miliardárov o 4,2 % na 249 a ich majetok klesol o 0,7 % na 670 miliárd dolárov. V Nemecku klesol počet miliardárov o takmer 1 % na 129 a ich majetok klesol o 13 % na 368 miliárd dolárov. V Spojených štátoch však počet miliardárov vzrástol v minulom roku o 6 % na 620 a ich bohatstvo tiež vzrástlo o 4,6 % na 2,6 bilióna dolárov.









"Najväčší nárast bohatstva vidíme v sektore technológií," hovorí Maya Imberg, riaditeľka výskumného tímu Wealth-X z Londýna. Správa dokazuje nestabilnú povahu tvorby a zachovania extrémneho bohatstva, dodala. V roku 2016 niečo menej ako tri štvrtiny svetových miliardárov zaznamenali napríklad nárast alebo pokles o viac ako 5 % svojej čistej hodnoty a jeden z piatich zaznamenal kolísanie o viac ako 20 %. Tieto pohyby sú spôsobené rozdielnym akciovým trhom v Európe a Ázii a silným výkonom amerických akcií za minulý rok. Čínsky akciový trh podal vlani jeden z najhorších výkonov.



Správa Wealth-X využíva vlastnú databázu ultraboháčov. Databáza poskytuje náhľad na ich finančné aktíva, históriu kariéry, známych spolupracovníkov a príslušníkov, rodinné zázemie, vzdelanie, filantropické úsilie, záľuby, záujmy, majetkové účasti a obchodné vzťahy. Medzi ich aktíva patria súkromné ​​aj verejné firmy a investičné aktíva. Z toho vyplývajú aj informácie o niektorých zaujímavých detailoch o najbohatších ľuďoch sveta. Väčšina amerických miliardárov bola prijatá na Harvardskú univerzitu, vrátane prvého muža Facebooku Marka Zuckerberga a generálneho riaditeľa Microsoftu Billa Gatesa, hoci obaja predčasne školu opustili, aby sa mohli venovať vlastnému podnikaniu. Polovica zo svetových 115 miliardárov z tech odvetvia, má menej ako 50 rokov a v prípade čínskych miliardárov je to dokonca jedna tretina. Nepomer vládne aj medzi pohlaviami, zoznam zahŕňa len 272 miliardárok, zatiaľ čo mužov je 2255.



Títo ultra bohatí jednotlivci prevedú do roku 2026 na ďalšie generácie 3,9 bilióna dolárov. To odzrkadľuje pokles o 5 % v porovnaní s odhadom na rok 2014 vo výške 4,1 bilióna dolárov. Masívny celosvetový transfer bohatstva medzi najnovšími superboháčmi sveta už začal. Ako ukázal iný prieskum, najviac sa superboháči zaujímajú o otázky dedičstva, až 67 % z nich.



Ďalšie hlavné zistenia zo správy:

• Kombinované bohatstvo mimoriadne bohatej populácie, ktorá tvorí len 0,003 % globálnej dospelej populácie, medziročne vzrástlo o 1,5 % na 27 biliónov dolárov.

• Takmer polovica globálneho veľmi bohatého obyvateľstva (108 610) mala čisté imanie od 30 do 50 miliónov dolárov.

• Počet miliardárov klesol o 3,1 % na 2 397, ich kombinované čisté imanie kleslo o 3,1 % na 7 400 miliárd dolárov.

• Latinská Amerika a Karibik utrpeli dvojciferné poklesy svojho mimoriadne bohatého kolektívneho bohatstva, pričom počet ultraboháčov klesol o 3,4 % na 6850.

• Likvidné aktíva, hlavne peňažné prostriedky v rukách najbohatších predstavovali v roku 2016 9,6 bilióna dolárov, čo predstavuje najväčší podiel (35,4 %) ich portfólia.