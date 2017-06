OPEC stráca kontrolu nad ropným trhom

dnes 20:15 -

V stredu sme sa dočkali výsledkom z Nového Zélandu a to v podobe výrobných predajov. Tie rástli oproti minulému kvartálu o 2,8%, čo bolo značne vyššie ako konsenzus nastavený na rast o 0,3%. Austrália následne zverejňovala HDP na kvartálnej báze, ktorý vzrástol o desatinku viac ako očakávaných 0,2%.

V Európe boli zverejnené nemecké továrenské objednávky, ktoré poklesli o 2,1% oproti minulému mesiacu, pričom sa očakával iba 0,2% pokles. Index cien domov vo Veľkej Británii rástol o 0,4% oproti očakávanému poklesu o 0,2%. Maloobchodné tržby v taliansku na mesačnej báze poklesli o 0,1% oproti očakávanému nárastu o 0,2%. Akciové indexy: Eurostoxx 50 -0,15%, FTSE 100 -0,62%, CAC 40 -0,07%.

V Kanade sa zverejňovali stavebné povolenia, ktoré oproti minulému mesiacu poklesli o 0,2% pričom sa očakával 2,4%-ný nárast. Z USA zaujali najmä aktuálne stavy ropných zásob, ktoré za posledný týždeň vzrástli o 3,3 mil. barelov a to napriek očakávaniam nastaveným na pokles o 3,5 milióna. Rovnako o 3,3 mil. brl. vzrástli aj zásoby benzínu, kde sa tiež očakával pokles a to o 2,8 mil. brl. Vzhľadom aj na pretrvávajúcu krízu medzi členmi OPECu, najmä Saudskou Arábiou a Katarom, ktorá by mohla ohroziť ropnú dohodu došlo k silnému výpredaju a ropa WTI poklesla o viac ako 5%. Akciové indexy v USA: Dow Jones +0,18%, SP 500 +0,16%, NASDAQ +0,36%.