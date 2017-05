D. Trump nerozumie ekonomike a ani Európe

dnes 12:46 -

Americký prezident Donald Trump a jeho poradcovia nerozumejú Európe a ani ekonomike. Inak by neschvaľovali brexit a neodstupovali od globálnych obchodných dohôd, ktoré z dlhodobého hľadiska poškodia USA. V rozhovore pre TASR to počas medzinárodnej konferencie GLOBSEC 2017 povedal ekonomický expert z University of Singapur Parag Khanna.

„Trumpova administratíva v skutočnosti nerozumie Európe. Vníma ju cez krajiny, ako je Veľká Británia, a preto si myslí, že brexit je správna vec. Prezidentovi poradcovia radia, aby sa o Európu nezaujímal. Na druhej strane EÚ sa ohradzuje voči tomu, aby jej Washington radil, čo a ako má robiť. Myslím si, že to je správny prístup,“ zdôraznil Khanna.

Jedným z prvých prezidentských rozhodnutí Trumpa bolo, že odstúpil od obchodnej dohody Transpacifického partnerstva (TPP). Podľa Khannu tým len dokonal dielo, ktoré začal jeho predchodca Barack Obama. „Obama spravil chybu, lebo on už zastavil podporu TPP. Hillary Clintonová urobila chybu, pretože si chcela zaistiť politickú podporu odborárov, ktorí sa báli tejto dohody. Trump len dokončil ich dielo, no mal na to iné dôvody. Napríklad v tom, že vôbec nerozumie ekonomike,“ vysvetlil Khanna a dodal, že americké odstúpenie dohodu TPP vôbec nepotopilo.

„Ostatné štáty majú záujem v nej pokračovať a dospejú k pozitívnemu výsledku aj bez USA. Napríklad Čile, Nový Zéland, Japonsko, Singapur alebo Thajsko na tejto dohode a prehĺbení vzájomného obchodu môžu len získať. USA z dlhodobého hľadiska stratia na tom, že z tohto partnerstva vycúvali. Ostatné krajiny prehĺbia svoju integráciu na základe vlastných štandardov. Budú spolupracovať medzi sebou a pre americké firmy bude ťažšie preniknúť na ich trhy. Aj preto americkí podnikatelia podporovali TPP,“ konštatoval Khanna. Rokovania o podobnej obchodnej dohode medzi USA a EÚ - Transatlantické partnerstvo pre obchod a investície (TTIP) sú síce zmrazené, no táto dohoda by sa napokon mohla realizovať. „Nemám obavy o túto dohodu. V skutočnosti je na 99 % hotová. Podľa mňa je výbornou myšlienkou harmonizácia spoločných pravidiel, ktorá je v skutočnosti v drvivej väčšine pod európskou taktovkou. Mám na mysli napríklad kvalitu a bezpečnosť produktov. EÚ je svetový líder v oblasti štandardizácie a z toho môže v konečnom dôsledku profitovať aj USA, povedzme v oblasti ochrany osobných údajov,“ dodal Khanna.