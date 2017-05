Štvrtok bez výrazných zmien

včera 20:01 -

Vo štvrtok sa na začiatok vyhlasoval obchodný účet v Japonsku, ktorý skončil na hodnote 2907 miliárd jenov, pričom sa predpokladal pokles z 2814 miliárd na 2643 miliárd. Poskytnuté bankové pôžičky medziročné rastu o 3 %, čo je v súlade z predchádzajúcou hodnotou, predpoklady analytikov boli na úrovni +3,2 %. Ázijské akciové trhy uzavreli stred týždňa nasledovne Nikkei 225 +0,31 %, Hang Seng +0,44 % a Shanghai +0,29 %.

Švajčiarska inflácia medzimesačne rastie o 0,2 %, čo je v súlade s očakávaním a taktiež aj predchádzajúcou hodnotou. Medziročný nárast činí 0,4 %, analytici však očakávali, že dosiahne na úroveň 0,5 %. Vo veľkej Británii sa na začiatok vyhlasovala obchodná bilancia, ktorá poklesla z -2,65 miliárd libier na aktuálnych -4,9 miliárd libier. Výrobná produkcia medzimesačne klesá o -0,6 %, pri očakávaj stagnácii na nule. Medziročne však rastie a to až o 2,3 %, očakával sa však vyšší rast a to 3,1 %. Priemyselnej produkcii sa darilo podobne, pretože ani tá nedosahuje očakávania analytikov, čo bolo spôsobené poklesom v mesiaci marec. Medzimesačný pokles je na úrovni 0,5 %, pričom sa očakával pokles o 0,2 %. Medziročné je na tom podobne ako výrobná produkcia a to v kladných číslach na úrovni 1,4 %, očakával sa však rast na úrovni 2,1 %. Veľká Británia mala možnosť zmeniť svoju menovú politiku, tá však ostáva bezo zmeny. Európa uzavrela prevažne v červených číslach DAX -0,36 %, CAC 40 -0,32 %, FTSE 100 +0,02 %, Stoxx Europe 50 -0,61%.

V zemi za veľkou mlákou sa vyhlasoval zmena nových žiadosti o podporu v nezamestnanosti, ktoré rástli o 236 tisíc, pri predpoklade analytikov na 245 tisíc. Index cien výrobcov rastie o 2,5 %, pri predchádzajúcom raste o 2,3 %. Americké akciové indexy uzavreli taktiež v strate a to nasledovne S&P 500 -0,22 %, Dow Jones -0,11 % , Nasdaq -0,22 %.