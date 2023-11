Zisk Nintenda za šesť mesiacov vďaka záujmu o videohry stúpol na rekord

Konzola Nintendo Switch. Foto: pixabay.com/InspiredImages

Japonskej videohernej spoločnosti Nintendo stúpol za šesť mesiacov fiškálneho roka čistý zisk o 17,7 percenta na rekordných 271,3 miliardy jenov (1,69 miliardy eur). Firma súčasne v utorkovom vyhlásení vďaka vysokému predaju videohier a slabšiemu jenu zlepšila výhľad na celý fiškálny rok.

Tržby za apríl až september stúpli o 21,2 percenta na 796,24 miliardy JPY. Predaj videohernej konzoly Switch sa zvýšil o 2,4 percenta na 6,84 milióna kusov.

Predaj softvérových titulov pre konzolu Switch sa zvýšil medziročne o 1,8 percenta na 97,1 milióna kópií. Prispel k tomu hlavne hit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, najnovšie pokračovanie obľúbenej akčnej hry uvedenej na trh v máji. Úspech snímky Super Mario Bros. vo filme, ktorý mal premiéru v apríli, potom podporil záujem o hry, v ktorých vystupuje dvojica talianskych inštalatérov.

Spoločnosť dodala, že za celý tento fiškálny rok, teda do konca marca 2024, čaká zisk 420 miliárd JPY. Predchádzajúca prognóza počítala so ziskom 340 miliárd JPY. Výhľad tržieb firma zlepšila o deväť percent na 1,58 bilióna JPY. Firma naďalej predpokladá, že predaj jej konzol Switch sa v celom finančnom roku zníži o 16,5 percenta na 15 miliónov prístrojov, aj keď výhľad predaja videohier mierne zvýšila o päť miliónov na 185 miliónov kópií.