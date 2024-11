Zdražovanie hlási ďalší dôležitý sektor: Vyššie ceny na faktúrach pocíti asi každý Slovák!

Foto: freepik.com/cookie_studio

Vládou pripravený konsolidačný balíček sa podpíše aj pod zvyšovanie cien v ďalšej dôležitej oblasti pre každého Slováka. Zvýšenie dane z pridanej hodnoty či nová transakčná daň sa premietnu aj do vyšších faktúr za telefonovanie, internet či televíziu. Ako upozorňuje Telekomunikačná únia Slovenskej republiky, otázkou nie je či, ale kedy a v akej miere premietnu operátori zvyšovanie nákladov do cien pre koncových užívateľov služieb.

Rok 2025 bude pre telekomunikačných operátorov rokom výziev. Telekomunikační operátori sa budú musieť vyrovnať nielen so zmenami na trhu, ale aj so zmenami, ktoré pre nich priniesol konsolidačný balíček vlády. Telekomunikačná únia Slovenskej republiky očakáva, že rok 2025 prinesie nielen zvyšovanie cien, ale aj vyriešenie niektorých sporných otázok, ktoré trápia účastníkov súťaže na trhu. Ide napríklad o budovanie optických sietí distribučnými spoločnosťami a umožnenie vstupu virtuálnych mobilných operátorov na trh.

Telekomunikačným operátorom sa aj v roku 2025 zvýšia náklady a v dôsledku toho príde k ďalšiemu zvyšovaniu cien. „Koncovú cenu pre užívateľov služieb negatívne ovplyvní nielen vyššia DPH, ale aj zavedenie transakčnej dane, ktorá zvýši náklady operátorom nielen priamo, ale aj nepriamo prostredníctvom zvýšenia nákladov ich dodávateľom, ktorí zvýšenie nákladov premietnu do svojich cien,“ upozorňuje Telekomunikačná únia SR.

Rokmi postupne dochádza ku konsolidácii trhu na Slovensku. Operátorov, ktorí sú na predaj, kupujú nielen veľké spoločnosti, ale aj regionálni operátori. Viacero pôvodne lokálnych operátorov nákupom konkurentov a investovaním do rozvoja sietí vyrástlo na regionálnych operátorov. Aj v roku 2025 bude podľa telekomunikačnej únie pokračovať predaj, či spájanie sa telekomunikačných operátorov, ale aj vznik nových subjektov ako súčasti skupín telekomunikačných operátorov.

Očakávajú sa ďalšie investície

„Telekomunikační operátori budú aj naďalej investovať do rozvoja sietí a služieb. V prípade mobilných operátorov to bude aj z dôvodu záväzkov, ktoré na seba prevzali ako úspešní uchádzači vo výberových konaniach na frekvencie,“ upozorňuje únia. Ostatní operátori, pokiaľ chcú byť konkurencieschopní, tak sú takisto nútení investovať do rozvoja sietí a služieb. Toto všetko budú ovplyvňovať aj aktivity distribučných spoločností, ktoré budujú optické siete na svojich stĺpoch elektrického vedenia. Tieto aktivity však so sebou priniesli sporné momenty, ktoré sa dostali do pozornosti príslušných úradov.

Rok 2025 by mal priniesť aj vyriešenie niektorých sporných otázok, ktoré trápia účastníkov súťaže na trhu. Pozornosti príslušných orgánov neunikli už spomenuté aktivity distribučných spoločností a rovnako ani bránenie vstupu virtuálnych mobilných operátorov (MVNO) na trh zo strany mobilných operátorov. V súčasnosti sa spornými otázkami zaoberajú Protimonopolný úrad Slovenskej republiky a Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky oznámil, že pokračuje sektorové prešetrovanie v oblasti budovania optických sietí na stĺpoch elektrického vedenia a prístupu k nim a že prešetruje veľkoobchodný prístup k mobilným sieťam pre mobilných virtuálnych operátorov. „Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb rieši spory medzi operátormi a distribučnými spoločnosťami a počas prípravy výberového konania na prideľovania frekvencií uvažuje o uložení povinnosti pre mobilných operátorov, ktoré by umožnili vstup MVNO na trh,“ dodáva telekomunikačná únia.

Dočkáme sa posilnenia konkurencie?

Organizácia zastupujúca telekomunikačných operátorov zároveň očakáva, že vďaka konaniu spomenutých úradov nebude konanie distribučných spoločností viac predstavovať hrozbu pre efektívnu súťaž na trhu a že mobilní operátori umožnia prístup do svojich rádiových sietí, čo umožní vstup MVNO na trh. „Vstup MVNO na trh so sebou prinesie väčší výber pre užívateľov mobilných služieb, tlak na zvyšovanie kvality a znižovanie cien,“ uzatvára únia.