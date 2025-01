Z bezpečnostných dôvodov nastalo obmedzenie prístupu k elektronickým službám Úradu geodézie, kartografie a katastra

Foto: unsplash.com/Towfiqu barbhuiya

Pre kybernetický útok na informačné systémy Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR obmedzila Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) z bezpečnostných a preventívnych dôvodov prístup ku všetkým elektronickým službám ÚGKK SR prostredníctvom ústredného portálu slovensko.sk. Informoval odbor PR a komunikácie NASES.

V tejto súvislosti sa môže vyskytnúť problém pri odosielaní elektronického podania do elektronických schránok ÚGKK SR a orgánom štátnej správy na úseku katastra. „Z tohto dôvodu je pozastavené doručovanie elektronických správ do elektronických schránok ÚGKK SR a orgánom štátnej správy na úseku katastra až do odvolania. V prípade odoslaných podaní aktuálne nie sú vygenerované doručenky o doručení elektronického podania,“ upozornila NASES.

Všetky podania, ktoré sú odoslané, budú po odstránení technických problémov na informačných systémoch ÚGKK SR spracované a následne bude vygenerovaná elektronická doručenka potvrdzujúca doručenie elektronického podania.