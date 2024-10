WHO bije na poplach: Mobily by sa mali regulovať podobne ako cigarety!

Foto: pexels.com/Tima Miroshnichenko

Život bez smartfónov si len ťažko dokážeme predstaviť. Problémom ale je, že s nimi začínajú aj najmenšie deti, ktoré si veľmi ľahko môžu vybudovať závislosť na takýchto zariadeniach.

Natasha Azzopardi Muscat zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) hovorí, že krajiny by mali zvážiť reguláciu digitálnych zariadení, ako sú smartfóny. Mali by tak urobiť podobne ako pri tabakových výrobkoch. Podľa jej slov treba bojovať proti rastúcemu negatívnemu vplyvu sociálnych sietí na duševné zdravie mladých ľudí, uviedol portál Politico.

Vznikne nová legislatíva?

Podľa Muscatovej by sme nemali ignorovať pribúdajúce dôkazy o tom, že problematické hranie hier a správanie na sociálnych sieťach je medzi dospievajúcimi v Európe na vzostupe. Krajiny by sa mali inšpirovať inými oblasťami verejného zdravia, kde legislatíva pomohla riešiť potenciálne škodlivé návyky – napríklad tabakové zákony.

Ďalej uviedla, že opatrenia vrátane vekových obmedzení, kontrolovaných cien a dokonca zón so zákazom vstupu sa osvedčili pri regulácii tabaku, takže by sa mohli brať ako príklad na obmedzenie škodlivého používania prenosných zariadení, ako sú smartfóny.

„Možno sa musíme zamyslieť nad tým, kde je vhodné používať digitálne zariadenia, a možno je načase začať uvažovať aj o miestach, kde by sa určité digitálne zariadenia nemali používať,“ približuje svoje odporúčania.

WHO upozorňuje na detskú závislosť

V štúdii WHO zverejnenej minulý mesiac sa zistilo, že medzi dospievajúcimi v Európe narastá problémové a „závislostné“ správanie v oblasti hier a sociálnych médií. Prieskumu sa zúčastnilo takmer 280-tisíc ľudí vo veku 11 až 15 rokov v Európe, strednej Ázii a Kanade. Zistilo sa, že viac ako jeden z desiatich má problém kontrolovať svoje používanie sociálnych médií a zažíva negatívne dôsledky. Dievčatá uvádzali vyššiu mieru ako chlapci, a to 13 percent v porovnaní s 9 percentami.

Štúdia tiež zistila, že 12 percent dospievajúcich ohrozuje problémové hranie hier. U chlapcov je pritom pravdepodobnosť, že budú vykazovať známky problémového hrania hier, dvakrát vyššia ako u dievčat. To môže mať dopad napríklad na zhoršené výsledky vzdelávania, duševné zdravie, pohodu či produktivitu.

WHO hovorí aj o tom, že deti a dospievajúci by sa mali naučiť vládnuť digitálnemu svetu. Nemôžu nechať dovoliť, aby digitálny svet vládol im. S tým súvisí aj potreba zabezpečiť, aby sa všetky deti naučili narábať s technológiami, bez ohľadu na ich pôvod alebo sociálne postavenie.

Súvislosť medzi používaním sociálnych médií a duševným zdravím, najmä medzi dospievajúcimi, si získava čoraz väčšiu pozornosť. Začiatkom tohto leta predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová prisľúbila vôbec prvé celoeurópske vyšetrovanie vplyvu sociálnych médií na blaho mladých ľudí. Je teda len otázkou času, kedy sa tejto téme začnú politici venovať viac a prijmú aj potrebné opatrenia.