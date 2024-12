Vranka: Ani Nvidia, ani Tesla. Šéfkou roka sa prekvapivo stala žena, ktorá vzkriesila iného technologického giganta (komentár)

KOMENTÁR Predsedníčka a generálna riaditeľka AMD Lisa Su, hovorí v závode Taiwan Semiconductor Manufacturing Company vo Phoenixe v utorok 6. decembra 2022. Foto: SITA/AP

Tomáš Vranka, analytik XTB

Time magazín u nás nie je príliš známy, avšak aj našimi médiami často prebehnú informácie o tom, akú osobnosť roka najznámejší americký týždenník vybral. Tento rok vyhral ocenenie Donald Trump, minulý rok Taylor Swift a v roku 2022 ho získal Volodymyr Zelensky a „The Spirit of Ukraine“. Okrem hlavnej osobnosti roka Time už nejakú dobu vyberá aj CEO, teda generálneho riaditeľa/riaditeľku roka, ktorou sa tento rok stala Lisa Su zo spoločnosti AMD.

AMD má väčšina z nás spojenú s výrobou procesorov do počítačov a notebookov, kde v minulosti dlho hrala druhé husle za odvekým rivalom Intelom. Firma bola dlho na hranici bankrotu a mala množstvo finančných problémov. V roku 2012 do nej prišla ale Lisa Su, ktorá sa stala o dva roky neskôr generálnou riaditeľkou AMD. Zaujímavosťou môže byť aj to, že Lisa Su je vzdialenou príbuznou CEO Nvidie Jensena Huanga. Niektoré zdroje dokonca hovoria o tom, že sú dokonca sesternica a bratranec, aj keď sa dlhé roky údajne nepoznali a stretli sa, až keď boli obaja na vrcholových pozíciách vo svojich firmách.

V roku 2014 bola AMD úplne inou firmou než dnes. Cena akcie bola okolo troch amerických dolárov, zatiaľ čo dnes je na úrovni 130 USD. Diametrálne odlišná situácia bola aj v oblasti technológie. Intel sa totiž zdal ako neohrozený hráč číslo 1, za ktorým AMD nestíha. Dnes už je situácia presne opačná, za čo z veľkej časti môže práve Lisa Su. Su stála totiž za plánom väčšej diverzifikácie firmy mimo trhu s počítačmi napríklad do oblasti serverov či herných konzol PlayStation a Xbox. Dôležitým míľnikom bolo aj predstavenie procesorov Ryzen, ktoré boli výkonné, energeticky efektívne a lacné v porovnaní s Intelom. To AMD pomohlo navýšiť podiel aj na trhu s počítačmi a v roku 2022 prvýkrát prekonať trhovú kapitalizáciu Intelu.

Názov Ryzen údajne vychádza zo slova Zen, ktorý by mal narážať na to, že bol navrhnutý s ohľadom na rovnováhu medzi energetickou účinnosťou a výkonom. Hovorí sa, že pred nástupom Su do funkcie bol podiel AMD na trhu s počítačmi a servermi taký malý, že sa zvykol zaokrúhľovať na nulu. Inak povedané, až Ryzeny vrátili AMD po viac ako dekáde späť do hry. AMD výrazne okrem dobrého dizajnu čipov pomohlo aj to, že pri výrobe spoliehala na taiwanskú spoločnosť TSMC, zatiaľ čo sa Intel stále držal toho, že si čipy bude dizajnovať aj vyrábať vo vlastnej réžii, čo sa s odstupom času ukazuje ako zlé riešenie.

AMD teda postupne dobehla a nakoniec predbehla Intel. Obrat firmy, za ktorým stála Lisa Su, sa dokonca začal používať ako prípadová štúdia na Harvard Business School. S tým, že išlo o naozaj obrovský obrat súhlasí aj Chris Miller, ktorý stojí za veľmi úspešnou knihou z tejto oblasti s názvom Chip War.

Používate produkty spoločnosti AMD? Áno Nie Odoslať odpoveď

Úspech AMD v porovnaní s rivalom Intelom je jedna vec, druhá vec je ale aktuálne dianie v oblasti AI serverových čipov. Tu totiž absolútne dominuje posledné roky Nvidia, ktorá výborne zachytila nástup umelej inteligencie a ťažila zo svojich bohatých skúseností v oblasti výroby GPU. Podľa všetkého sú vo veľkej miere AI čipy od AMD výkonnostne porovnateľné s čipmi od Nvidie, kde ale AMD výrazne zaostáva je objem výroby u TSMC. Minulý rok boli tržby Nvidie z tejto oblasti 47 miliárd a tento rok sa očakáva 111 milliárd, zatiaľ čo u AMD to bolo 6,5 miliardy, respektíve 12,7 miliardy USD. Nvidia má na tomto trhu teda zhruba 90 % podiel v závislosti od toho, na akú metriku sa presne pozeráme.

Okrem Nvidie môžu ale AMD robiť problémy aj iné spoločnosti, ako napríklad Apple, Amazon, Microsoft, Meta či Alphabet. Tieto veľké firmy si uvedomujú, že Nvidii a AMD platia obrovské peniaze a práve preto pracujú aj na svojich vlastných čipoch. Samozrejme, nikde nie je napísané že sa im podarí technologicky tieto čipy dorovnať, avšak pokiaľ by mal niekto takéto niečo dokázať, sú to práve veľké technologické spoločnosti, ktoré majú s vývojom čipov predchádzajúce skúsenosti, majú prakticky neobmedzené zdroje a dokážu priťahovať talenty. Ďalším rizikom je samozrejme umiestnenie TSMC na Taiwane, ktoré čipy vyrába pre AMD. Ak by sa ale v tejto oblasti niečo stalo, bol by to problém pre celý svet, nielen pre AMD. Miernu výhodu môže dávať Intelu v porovnaní s AMD aj protekcionistická politika Donalda Trumpa. AMD má z Číny zhruba 15 % tržieb, takže akékoľvek nové clá či odvetné protiopatrenia sa môžu dotknúť tržieb z tejto oblasti, aj keď Čína rozhodne nie je pre AMD kľúčovým trhom a dopyt je aj bez nej taký vysoký, že ho AMD nezvláda uspokojovať.

Prezidentka a generálna riaditeľka AMD Lisa Su, centrum, pózuje na fotografii počas výstavy Computex Taipei, jednej z najväčších svetových počítačových a technologických výstav, v Taipei na Taiwane, v utorok 4. júna 2024. Computex potrvá do 7. júna. Foto: SITA/AP

Otočenie AMD, za ktorým stojí Su, je teda v tejto oblasti fenomenálnym úspechom. Napriek tomu môže byť výber magazínu Time na prvý pohľad zvláštny. Akcie AMD totiž tento rok napriek celkovému rastu trhu o asi 25 % klesajú o približne 11 %, zatiaľ čo napríklad akcie Nvidie rastú o 180 %. Logicky by treda človek možno čakal, že po minuloročnom výbere Sama Altmana z OpenAI tento rok získa ocenenie skôr napríklad Huang z Nvidie. Tým samozrejme nechcem znevažovať Lisu Su a jej úspechy, jej dlhodobý obrat firmy je naozaj neskutočným príbehom, hlavnou hviezdou tohto roka ale bola Nvidia.

AMD má teda za sebou odhliadnuc od výkonnosti akcií veľmi dobrý rok, čo akcie zatiaľ ale nereflektujú. AMD môže byť aj vďaka tomu veľmi zaujímavá aj z investičného hľadiska. Firma má momentálne trhovú kapitalizáciu okolo úrovne 200 miliárd USD (Nvidia 3,4 bilióna USD, Intel 87 miliárd USD) a zisk za posledný rok približne 2 miliardy USD. Spoločnosť sa teda obchoduje za približne 100-násobok ziskov, čo je extrémne vysoká hodnota, ktorá býva bežná u spoločností, pri ktorých sa očakáva vysoký rast. V budúcom roku sa očakáva zisk na úrovni 8,3 miliardy USD, čo by výrazne znížilo ocenenie nadol na približne 25-násobok ziskov, čo je primeraná hodnota.

Otázkou ale zostáva, či sa AMD tieto očakávania podarí naplniť. Dlhodobý výhľad firmy samozrejme závisí aj od toho, čo sa bude diať v oblasti AI. Za tento rok má tvoriť datacentrový segment asi polovicu tržieb, budúci rok to budú už takmer dve tretiny. AI a datacentrá teda budú kľúčové, avšak dopyt bude z veľkej časti ovplyvnený najmä všeobecným dianím vo svete a veľkými technologickými spoločnosťami. Očakáva sa, že trh so špecializovanými AI čipmi dosiahne do roku 2028 hodnotu 500 miliárd USD a pokiaľ pôjde všetko podľa plánov, môže byť AMD jednou zo spoločností, ktoré budú z tohto boomu pekne profitovať. AMD je teda stále s veľkým odstupom číslo 2. Čipový biznis je ale technologicky a finančne extrémne náročný a na to, aby firmy ukázali čo v nich je, je potreba veľa času. Som naozaj extrémne zvedavý, v akej pozícii bude AMD o päť či desať rokov.

[XTB je obsahovým partnerom webu oPeniazoch.sk]