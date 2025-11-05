Volkswagen štartuje vývoj vlastných čipov pre autonómne autá v Číne: Prvé dodávky už o pár rokov

Skupina Volkswagen bude v Číne samostatne vyvíjať počítačové čipy pre technológiu autonómneho riadenia, oznámil v stredu generálny riaditeľ koncernu Oliver Blume. Za vývoj čipov pre spracovanie dát z kamier a senzorov bude zodpovedať spoločnosť Carizon, spoločný podnik softvérovej dcéry Volkswagenu Cariad a čínskej firmy Horizon Robotics, ktorá sa zaoberá autonómnym riadením. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Volkswagen preberá „kontrolu nad kľúčovou technológiou, ktorá určí budúcnosť inteligentnej jazdy,“ povedal Blume pri otvorení medzinárodného veľtrhu China International Import Expo (CIIE) v Šanghaji.
Podnik by mal podľa neho dodávať prvé čipy v priebehu troch až piatich rokov. Carizon po prvýkrát vyvíja nielen softvér pre automatizované riadenie, ale aj čip umelej inteligencie, uviedol člen predstavenstva spoločnosti Cariad Peter Bosch.