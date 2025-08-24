Vláda USA získala miliardový podiel v Inteli: Ako to ovplyvní trh s čipmi a umelou inteligenciou?

Vláda Spojených štátov získala desaťpercentný podiel vo výrobcovi čipov Intel, oznámil v piatok (22. 8.) minister obchodu Howard Lutnick. Ako kúpnu cenu štát uvoľní 8,9 miliardy dolárov (7,67 miliardy eur) z prisľúbených dotácií, ktoré spoločnosť doteraz nezískala. Z programu na podporu domácej výroby čipov, ktorý zaviedol bývalý prezident Joe Biden, už Intel čerpal približne dve miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.
Podľa ministerstva obchodu získa americká vláda akcie bez hlasovacieho práva. To znamená, že nebude mať priamy vplyv na rozhodnutia manažmentu spoločnosti. Intel svojho času dominoval na trhu s polovodičmi, v posledných rokoch však čelí problémom. Najmä v oblasti čipov pre umelú inteligenciu (AI) získala vedúce postavenie spoločnosť Nvidia. Intel je pod rastúcim tlakom aj vo svojom tradičnom podnikaní s procesormi pre osobné počítače a dátové centrá.