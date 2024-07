Veľká firma sa rozhodla pre radikálny krok: Manažéra nahradili umelou inteligenciou, takto to dopadlo!

Foto: freepik.com/freepik, generované AI

Kým pred pár rokmi sme o nej ani len netušili, dnes si mnohí nedokážu predstaviť život bez umelej inteligencie. Aj keď sa jej niektorí ľudia obávajú a považujú ju za hrozbu, iní ju dokážu využiť vo svoj prospech.

Viete si predstaviť, že by umelá inteligencia nahradila vášho manažéra alebo šéfa? Ako informuje BBC, spoločnosť Student Marketing Agency sa zapojila do zaujímavej štúdie, ktorá zisťovala, či AI dokáže plnohodnotne nahradiť ľudského manažéra.

Do štúdie, ktorú viedla spoločnosť Inspira a akademici z Kolumbijskej univerzity, Arizonskej štátnej univerzity a Univerzity vo Wisconsine, sa zapojilo 26 zamestnancov firmy a ich manažér Hannu Rauma. Ten mal na starosti až 83 zamestnancov a z ich riadenia pociťoval stres a frustráciu. Preto hľadal alternatívne riešenie.

Najlepšie funguje umelá inteligencia v spolupráci s človekom

Účastníci štúdie boli rozdelení do troch skupín. Jednu koučoval ľudský manažér, druhú AI manažér a poslednú skupinu koučoval manažér s umelou inteligenciou aj ľudský manažér.

AI manažér dosiahol 44 % úspešnosť v tom, aby si zamestnanci vopred naplánovali svoje pracovné dni a dokázal motivovať zamestnancov, aby sa prihlásili načas v 42 % prípadov. Tieto údaje boli porovnateľné s ľudským manažérom, ktorý v týchto dvoch oblastiach dosiahol skóre 45 % a 44 %.

Keď však AI manažér pracoval v spolupráci s ľudským manažérom, spoločne dosiahli 72 % úspešnosť v tom, aby si zamestnanci vopred naplánovali svoje pracovné dni, a dokázali dosiahnuť 46 % úspešnosť prihlásenia sa načas.

Profesor Paul Thurman z Kolumbijskej univerzity v New Yorku tvrdí, že úplná výmena manažérskych funkcií za AI by bola chybou. Preto je dobrou voľbou ich kombinácia. Dodáva, že umelá inteligencia môže oslobodiť manažérov od nekonečného pripomínania a kontrolovania, aby sa mohli zamerať na inovatívnejšie spôsoby práce.

Ako vyzerá práca AI manažéra?

Spoločnosť Student Marketing Agency zamestnáva vysokoškolských študentov na poskytovanie marketingovej podpory malým podnikom. Ako uviedol jej šéf Hannu Rauma, všetko sa zlepšilo, odkedy začali používať autonómneho manažéra s umelou inteligenciou. Toho vyvinula firma Inspira, ktorá viedla aj spomínanú štúdiu.

AI manažér pomáha zamestnancom agentúry, ktorí pracujú na diaľku, s flexibilným pracovným časom, nastavením rozvrhu a plánovaním pracovných úloh. Kontroluje ich časový harmonogram, posiela im pripomenutia termínov a pravidelné kontrolné správy. Zaznamenáva tiež čas strávený pri rôznych klientoch, aby ho mohli ľahšie účtovať.

Umelá inteligencia tiež predkladá návrhy na zlepšenie znenia písaného textu, je k dispozícii na zodpovedanie otázok týkajúcich sa práce a automaticky aktualizuje pracovný postup všetkých na centrále.

Autonómny manažér zlepšil fungovanie vo firme

Pán Rauma hovorí, že prechod na manažéra s umelou inteligenciou nielenže znížil úroveň stresu, ale umožnil jeho zamestnancom pracovať rýchlejšie a byť produktívnejšími. „Môžem sa sústrediť na rast spoločnosti a všetky pozitívne veci. Som si istý, že mi to pridalo roky života. Predtým som sa cítil ako ich otec. Teraz sme si viac rovní. Predtým to bolo len o riešení problémov. Teraz sme však schopní viesť ľahšie diskusie,“ priblížil stav vo firme.

Napriek tomu, že štúdia bola štatisticky malá a sústredila sa na špecifický typ pracovníkov a oblasť, jej výsledky poukazujú na zaujímavé dôsledky pre spoločnosti zavádzajúce nástroje AI. Spoločnosti by sa však mali vyvarovať toho, aby sa z AI manažérov stal nástroj dohľadu. Mali by ich využiť len na to, na čo naozaj potrebujú.