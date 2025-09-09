Veľká digitalizácia sociálnych dávok: O nemocenské a dôchodky po novom aj elektronicky

Poskytovanie sociálnych dávok prejde digitalizáciou. O dávky sociálneho poistenia si budú môcť ľudia požiadať elektronicky, naďalej však zostane zachovaná aj papierová forma. Ide najmä o dávky nemocenského, dôchodkového a garančného poistenia, či úrazové dávky. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v utorok schválila Národná rada (NR) SR.
„Cieľom návrhu zákona je zavedenie zmien, ktoré umožnia zásadnú modernizáciu procesov súvisiacich s poskytovaním dávok sociálneho poistenia a zefektívnenie sprievodných administratívnych úkonov. Jej hlavným cieľom je v čo najväčšej miere dosiahnuť digitalizáciu postupov a procesov z konzultácií s podnikateľským prostredím,“ uvádza sa v dôvodovej správe.
Tehotenské a materské dávky sa majú stať proaktívnymi, čo znamená, že budú spracovávané a poskytované elektronicky bez podania žiadosti poistencom. Sociálna poisťovňa by ich mohla poskytovať automaticky na základe údajov od lekárov, ako je napríklad očakávaný dátum pôrodu, alebo zamestnávateľa, ako je číslo účtu poistenca. Tento prístup by podľa rezortu zabezpečil rýchlejšie a jednoduchšie získanie dávok.
Digitalizácia by mala odbremeniť aj lekárov, ktorí v súčasnosti potvrdzujú, respektíve zaznamenávajú údaje na listinných žiadostiach. Prechod od papierovej podoby do elektronickej umožní automatický prenos informácií do ďalších systémov a zjednoduší aj urýchli administratívnu prácu lekárov.
Predkladatelia zdôraznili, že od 1. júna 2022 funguje plne digitalizovaný proces len pri potvrdzovaní dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) od jej vzniku až po ukončenie. Tento proces plne nahradil listinné žiadosti o nemocenské dávky a úrazový príplatok. Ostatné žiadosti o dávky sociálneho poistenia však nie sú plne elektronizované.
Poistenci môžu v súčasnosti požiadať o tehotenskú dávku okrem papierového tlačiva aj elektronicky prostredníctvom vyplnenia formulára cez portál slovensko.sk. Pri ostatných dávkach musia zaslať naskenovanú, lekárom potvrdenú žiadosť prostredníctvom všeobecného formulára cez daný portál, avšak v týchto prípadoch nejde o elektronické podanie v pravom zmysle slova. Rezort vysvetlil, že napríklad v procese nemocenských dávok je vo väčšine žiadostí rozhodujúci aj vstup lekára, v súčasnosti tak elektronizácia nie je možná v pravom zmysle.