V Nemecku môžu vianočné želania poslať s novou známkou, ktorá hovorí a spieva

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/ Annie Spratt

Vianočné želania môžu ľudia v Nemecku tento rok posielať so známkou, ktorá spieva a rozpráva príbehy. Podľa riaditeľky poštových služieb skupiny DHL Nikoly Hagleitnerovej ide o prvú hrajúcu vianočnú známku v Nemecku. Piesne a hovorené slovo zaznejú po priložení špeciálnej ceruzky. Pošta natlačila 40 miliónov kusov známky s vianočným motívom a podľa Hagleitnerovej predpokladá, že sa všetky za šesť týždňov zvyšných do Vianoc predajú.

Nemecká pošta predstavuje novú známku s vianočnými motívmi každý rok. Na tej tohtoročnej v hodnote 85 centov je scéna, na ktorej dve deti pečú vianočné koláčiky a tretie píše list. V kresle sedí dedko, ktorý predčíta z vianočnej knižky.

Unikátna je pritom známka tým, že sa vďaka inovatívnej technológii po priložení špeciálnej interaktívnej ceruzky tiptoi začnú prehrávať zvuky, napríklad pieseň „Vo vianočnej pekárni“. V Nemecku je táto skladba hamburského pesničkára Rolfa Zuckowského, ktorý sa preslávil piesňami pre deti, veľmi obľúbená. Na inom mieste po priložení ceruzky známka vysvetlí pôvod Vianoc a niektorých s nimi spojených tradícií. Po kontakte s miestom, na ktorom sedí v kresle dedko nápadne podobný Zuckowskému, zaznie vianočné rozprávanie.

S Nemeckou poštou spolupracoval známy výrobca puzzle, doskových hier a detských knižiek

„Nie je to elektronické, nie je v tom čip, je to založené na infračervenej technológii,“ vysvetlil tento týždeň pri predstavení vianočnej známky v berlínskom Múzeu komunikácie Clemens Maier, šéf firmy Ravensburger. Známy výrobca puzzle, doskových hier a detských knižiek na vzniku známky s Nemeckou poštou spolupracoval. Ceruzka tiptoi sa predáva s radom interaktívnych knižiek a hier firmy Ravensburger, a je tak podľa Maiera v mnohých nemeckých domácnostiach.

Aby si mohli zvukové záznamy zo známky záujemcovia prehrať, musia si na ceruzku zadarmo stiahnuť z internetu zodpovedajúce audiosúbory, ktoré sa prehrajú po kliknutí na rôzne miesta na známke. Ak deti či dospelí doma ceruzku tiptoi nemajú, môžu si piesne a rozprávanie prehrať aj na internete.

„Dúfam, že našou inovatívnou a interaktívnou známkou nadchneme pre písanie listov aj tú najmladšiu generáciu,“ povedala šéfka poštových služieb DHL Hagleitnerová. Podľa nej pošta pripravila 40 miliónov kusov vianočnej známky. „Mohlo by sa zdať, že je to veľa. Ale našťastie pred Vianocami ešte veľa ľudí v Nemecku stále píše vianočné želania a vianočné listy.“ „Takže tých štyridsať miliónov pravdepodobne vystačí tak do Vianoc,“ dodala.

Vydali aj kryptoznámku, ktorá je kombináciou poštovej známky a digitálneho tokenu

Hracia vianočná známka nie je prvou inováciou, ktorú Nemecká pošta v posledných rokoch predstavila. Vlani vydala svoju prvú kryptoznámku, ktorá je kombináciou fyzickej poštovej známky a zberateľského digitálneho tokenu NFT (non-fungible token, nezastupiteľný token). Motívom prvého kusu série s historickými stavbami bola berlínska Brandeburská brána stvárnená umelou inteligenciou (AI). Odvtedy sa na priečinkoch pôšt objavila už aj kryptoznámka s katedrálou v Kolíne nad Rýnom a bavorským zámkom Neuschwanstein.