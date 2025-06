USA tlačia na Vietnam: Obmedzenie čínskych technológií môže zmeniť obchod aj ceny

Foto: pexels.com/Kaboompics.com

Spojené štáty tlačia na Vietnam počas rokovaní o clách, aby znížil používanie čínskych technológií v zariadeniach, ktoré sa montujú v krajine a vyvážajú do Ameriky. Uviedli to traja ľudia oboznámení s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Popredné technologické firmy ako Apple a Samsung majú vo Vietnam veľké výrobné prevádzky. Často sa pritom spoliehajú na komponenty vyrobené v Číne. Meta a Google majú tiež dodávateľov vo Vietname, ktorí vyrábajú tovar, ako sú súpravy pre virtuálnu realitu.

Vietnamské firmy prejavili ochotu spolupracovať, no zároveň varovali, že budú potrebovať čas a technológie, aby zaviedli domácu výrobu komponentov. USA pohrozili Vietnamu recipročným clom vo výške 46 %, čo mohlo tvrdo zasiahnuť jeho ekonomiku orientovanú na export.

Vietnam bol požiadaný, aby „znížil závislosť od čínskych špičkových technológií“, povedal jeden zo zdrojov, čo by následne znížilo závislosť USA od čínskych komponentov. Konečným cieľom je urýchliť oddelenie USA od čínskych technológií a zároveň zvýšiť priemyselnú kapacitu Vietnamu, uviedla druhá osoba. S blížiacim sa júlovým termínom pre dosiahnutie dohody s USA však výsledok rokovaní zostáva nejasný.

Minulý rok Čína vyviezla do Vietnamu technológie, ako sú elektronické komponenty, počítače a telefóny, za približne 44 miliárd USD (38,02 miliardy eur). To bolo približne 30 % jej celkového vývozu do tejto krajiny. Vietnam zase dodal technologické produkty za 33 miliárd USD, čo bolo 28 % jeho exportu smerujúceho do USA. Podľa vietnamských colných údajov toky tovarov oboma smermi tento rok rastú.

USA tiež požadujú, aby Vietnam zastavil praktiky zasielania čínskeho tovaru do USA so zavádzajúcimi nálepkami „vyrobené vo Vietname“, na ktoré sa vzťahujú nižšie clá. Hanoj sa snaží vyhovieť.

Vietnam cez víkend uviedol, že tretie kolo rozhovorov minulý týždeň vo Washingtone sa skončilo s pokrokom, ale kritické otázky zostávajú nevyriešené. Vietnam sa snaží rozvíjať priemyselný ekosystém s miestnymi dodávateľmi, ale napreduje len pomaly a má pred sebou ešte dlhú cestu, kým sa vyrovná vyspelým čínskym dodávateľským reťazcom, upozornili predstavitelia priemyslu.

Náhle zmeny doterajších praktík môžu tiež poškodiť krehký vzťah Vietnamu s Čínou, ktorá je významným investorom v susednej ázijskej krajine.