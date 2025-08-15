USA môžu vstúpiť do Intelu: Firma čelí kríze, vláda rokuje o záchrane

Vláda USA údajne uvažuje o vstupe do výrobcu počítačových čipov Intel. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa vedie príslušné rozhovory, napísala vo štvrtok agentúra Bloomberg, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

O podrobnostiach dohody vrátane výšky podielu a cene sa diskutuje, uviedli zdroje. Spoločnosť Intel sa k správe priamo nevyjadrila, vyhlásila však, že podporuje snahu prezidenta Trumpa o posilnenie vedúcej úlohy Spojených štátov v oblasti technológií a výroby. Hovorca Bieleho domu uviedol, že správy tohto druhu treba považovať za špekulácie, pokiaľ nie sú oficiálne potvrdené.

Intel sa v súčasnosti nachádza v hlbokej kríze. Spoločnosť minulý mesiac varovala, že v dôsledku slabého dopytu bude možno musieť zastaviť výrobu čipov. Firma rovnako v júli oznámila, že odstupuje od plánov postaviť nové závody v Nemecku a Poľsku.

