Umelá inteligencia by sa mala viac používať pri riadení štátu, tvrdí Pellegrini

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/Tara Winstead

Umelá inteligencia (AI) by sa na Slovensku mala viac používať na vládnej úrovni, teda pri riadení štátu. Uviedol to v pondelok v Bratislave prezident SR Peter Pellegrini na konferencii Vizio Energo v diskusii o energetickej sebestačnosti Slovenska, význame jadrovej energetiky, o umelej inteligencii, jej energetických nárokoch a o krokoch Slovenska na ceste k zelenej krajine.

„Myslím si, že umelá inteligencia by mala viacej byť používaná aj v rámci riadenia štátu, aby sa zvýšila efektívnosť používania štátneho rozpočtu alebo napríklad pri sledovaní legislatívneho procesu. Aj my v Prezidentskom paláci sme sa rozhodli, že chceme byť lídrom a aj v oblasti riadenia spotreby našej energie chceme použiť umelú inteligenciu. Takisto chceme zaviesť a už ideme pilotne skúšať budúci týždeň kontrolu legislatívneho procesu prostredníctvom nástrojov umelej inteligencie,“ priblížil prezident.

Súkromný sektor podľa jeho slov ide v oblasti AI správnym smerom. „Ten si uvedomil, že umelá inteligencia môže optimalizovať procesy, môže sanovať nedostatok pracovnej sily. Robotizácie a digitalizácie sa nemusíme báť, že nám bude brať pracovné miesta. Máme nedostatok pracovnej sily, nám digitalizácia a robotizácia bude pomáhať vykrývať nedostatok pracovnej sily,“ zdôraznil Pellegrini.

Avizoval, že „v krátkej dobe“ sa chce stretnúť v Prezidentskom paláci pri okrúhlom stole o umelej inteligencii. „Tam chcem zavolať predstaviteľov niektorých rezortov, kde vidím, že by zavádzanie umelej inteligencie mohlo ísť veľmi rýchlo, napríklad v zdravotníctve či školstve. Chcel by som tiež zavolať najväčších hráčov na trhu AI, kde by sme neriešili aktuálne problémy zdravotníctva či školstva, ale povedali by sme, čo môžeme spraviť pre to, aby Slovensko sa skokovo posunulo niekde inde,“ poznamenal.

Dodal, že Slovensko má obrovskú šancu v uplatnení AI, aj keď nebude svetovým lídrom vo výskume a vývoji. „Ak bude však lídrom v používaní tých najmodernejších technológií v rôznych sektoroch nášho života, od priemyslu, cez verejnú správu, zdravotníctvo, školstvo, tak môžeme byť krajinou, ktorá sa skokovo posunie dopredu,“ uzavrela hlava štátu.