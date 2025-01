Trump vo svojich prvých dňoch vo funkcii nezaháľa: Odložil zákaz TikToku, chce maximalizovať ťažbu ropy a plynu a to nie je všetko!

Novozvolený prezident Donald Trump hovorí počas tlačovej konferencie v Mar-a-Lago v pondelok 16. decembra 2024 v Palm Beach na Floride. Foto: SITA/AP

Americký prezident Donald Trump krátko po nástupe do úradu podpísal príkaz, ktorým sa odkladá zákaz populárnej aplikácie pre zdieľanie krátkych videí TikTok. Chce maximalizovať ťažbu ropy a plynu v Spojených štátoch, zrušil ich reguláciu a vyhlásil stav energetickej núdze. Zároveň zrušil nariadenie svojho predchodcu Joea Bidena, že do roku 2030 má byť polovica áut predaných v USA elektrických. Avizované dovozné clá zatiaľ nezaviedol. Informujú o tom tlačové agentúry.

Čínska sociálna sieť TikTok mala v USA prestať ponúkať svoje služby 19. januára, predchádzajúca administratíva to odôvodňovala obavami o národnú bezpečnosť. TikTok v USA prerušil prevádzku v sobotu večer miestneho času a užívatelia dostali správu, že aplikáciu kvôli zákazu nemožno používať. V nedeľu ale TikTok začal služby obnovovať. V pondelok Trump splnil sľub a keď sa ujal funkcie prezidenta, nariadil generálnemu prokurátorovi, aby počas 75 dní voči TikToku nič nepodnikal. Nový prezident zároveň navrhol, že vláda Spojených štátov by mala byť polovičným vlastníkom americkej divízie TikTok výmenou za to, že bude táto aplikácia v krajine fungovať. Varoval, že by mohol uvaliť clá na Čínu, ak Peking neschváli dohodu USA s TikTokom.

Trump v pondelok tiež predstavil rozsiahly plán, ako maximalizovať ťažbu ropy a zemného plynu v USA. Okrem iného vyhlásil stav energetickej núdze, zrušil reguláciu a podpísal nariadenie o odstúpení Spojených štátov od parížskej klimatickej dohody z roku 2015, čo je medzinárodný pakt o boji proti globálnemu otepľovaniu. Podpísal tiež príkazy zamerané na podporu ťažby ropy a zemného plynu na Aljaške, a zvrátil tak Bidenovo úsilie o ochranu rozsiahlych arktických území a pobrežných vôd pred ťažbou.

Podľa agentúry Reuters tieto kroky znamenajú dramatický obrat v energetickej politike Washingtonu. Bývalý prezident Biden sa štyri roky snažil podporiť odklon od fosílnych palív. Či budú mať opatrenia nejaký vplyv na ťažbu, ktorá je v USA už teraz rekordná, sa ešte len uvidí. Americkí baníci využívajú vysoké trhové ceny v dôsledku sankcií uvalených na Rusko po jeho invázii na Ukrajinu v roku 2022.

„Amerika bude opäť výrobným národom a my máme niečo, čo žiadny iný výrobný národ nikdy mať nebude: najväčšie množstvo ropy a plynu zo všetkých krajín na Zemi,“ povedal Trump pri svojom inauguračnom prejave. Organizácie, ktoré sa zaoberajú ochranou životného prostredia, už avizovali, že plánujú prezidentovo nariadenie napadnúť na súde.

Trump sa tiež zameral na elektromobily, zastavil napríklad rozdeľovanie nevyužitých vládnych prostriedkov na dobíjacie stanice. Uviedol, že jeho administratíva zváži ukončenie daňových úľav pre elektromobily.