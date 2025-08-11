Trump povolil export čipov Nvidia do Číny, výrobcovia musia odviesť 15 % tržieb

Americký prezident Donald Trump v pondelok potvrdil správy, že výroba čipov Nvidia zaplatí Spojeným štátom 15 % zo svojich tržieb z predaja určitých čipov umelej inteligencie v Číne. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Trump novinárom v Bielom dome potvrdil, že čipy „H20“ od spoločnosti Nvidia sú „zastarané“, napriek tomu, že sa na ne predtým vzťahovali vývozné obmedzenia. Dodal, že súhlasil so zrušením obmedzení na vývoz týchto čipov pod podmienkou, že vývozcovia odvedú 15 % zo svojich tržieb v Číne do štátnej pokladnice. „Ak to mám urobiť, chcem, aby ste nám ako krajine niečo zaplatili, pretože vám dávam povolenia,“ vyhlásil.
Informáciu priniesli v nedeľu (10. 8.) hospodárske noviny Financial Times (FT). Odvolali sa na zdroje oboznámené so záležitosťou, podľa ktorých výrobcovia dosiahli s vládou vo Washingtone dohodu v snahe zabezpečiť si licencie na vývoz do Číny v čase, keď administratíva sprísňuje obchodné reštrikcie.
Výrobcovia počítačových čipov v USA čelia rastúcemu tlaku na plnenie domácich obchodných a bezpečnostných pravidiel, pričom sa zároveň snažia udržať si pozície na kľúčových medzinárodných trhoch. Trump nedávno pohrozil zavedením cla vo výške 100 % na dovoz čipov, pokiaľ sa firmy nezaviažu k výrobe v USA.