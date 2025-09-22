Trump odštartuje veľký predaj TikToku: Americkí investori získajú populárnu sociálnu sieť v USA

Prezident Donald Trump vo štvrtok 13. februára 2025 vo Washingtone ukazuje podpísaný výkonný príkaz v Oválnej pracovni Bieleho domu. Foto: SITA/AP
TASR

Americký prezident Donald Trump plánuje v najbližších dňoch prostredníctvom výkonného nariadenia schváliť predaj aktív sociálnej siete TikTok v USA americkým investorom. V nariadení konštatuje, že zákonné požiadavky na ďalšie prevádzkovanie platformy v USA sú splnené, napísal v pondelok denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Americký Kongres vlani veľkou väčšinou prijal zákon, ktorý zaväzuje čínsku materskú spoločnosť ByteDance predať svoje americké aktivity. V opačnom prípade by aplikácia na zdieľanie krátkych videí bola v USA zablokovaná, čo by sa dotklo približne 170 miliónov amerických používateľov. Pre obavy o národnú bezpečnosť sa demokrati aj republikáni v zákonodarnom zbore domnievali, že by komunistická vláda v Pekingu mohla získať prístup k množstvu osobných údajov z TikToku a zneužívať ich na získanie politického vplyvu v USA.

Trump po svojom návrate do Bieleho domu konečný termín na dosiahnutie dohody opakovane predĺžil, naposledy v utorok (16. 9.) s účinnosťou do 16. decembra. Podľa amerického prezidenta medzi budúcich investorov patria šéfovia softvérovej spoločnosti Oracle a výrobcu počítačov Dell Larry Ellison a Michael Dell. Ďalšie finančné prostriedky by mal vložiť mediálny magnát Lachlan Murdoch.

