Trump a Si Ťin-pching rokovali o TikToku: Čína víta ďalšie obchodné rozhovory

Čínsky prezident Si Ťin-pching v rozhovore s americkou hlavou štátu Donaldom Trumpom privítal rokovania o sociálnej sieti TikTok. Washington zároveň vyzval, aby upustil od politiky jednostranného zavádzania ciel, oznámila v piatok čínska štátna tlačová agentúra Sinchua. Prvý telefonický rozhovor medzi oboma lídrami za tri mesiace označila za pozitívny a konštruktívny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Otázku, či Washington a Peking dosiahli dohodu o budúcnosti čínskej aplikácie na zdieľanie krátkych videí, ponechala čínska agentúra otvorenú. Prezident povedal, že čínska vláda rešpektuje vôľu spoločností a víta „obchodné rokovania na základe trhových pravidiel s cieľom dosiahnuť riešenie v súlade s čínskymi zákonmi a predpismi a rovnováhou záujmov,“ uviedla Sinchua. Biely dom na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagoval.
TikTok vlastní čínska spoločnosť ByteDance. Kongres USA vlani schválil zákon, ktorý ju nútil predať americké aktíva do 19. januára 2025, čo spoločnosť odmietla urobiť. Pre obavy o národnú bezpečnosť sa demokrati aj republikáni v zákonodarnom zbore domnievali, že by komunistická vláda v Pekingu mohla získať prístup k množstvu osobných údajov z TikToku a zneužívať ich na získanie politického vplyvu v USA.
Trump po svojom návrate do Bieleho domu konečný termín na dosiahnutie dohody opakovane predĺžil, naposledy tento týždeň v utorok (16. 9.) s účinnosťou do 16. decembra.