TikTok sa podľa zdrojov Reuters pripravuje na nedeľňajšie ukončenie prevádzky v USA

Sociálna sieť zameraná na tvorbu krátkych videí Tiktok sa pripravuje na to, že od nedele ukončí prevádzku svojej aplikácie pre užívateľov v Spojených štátoch. Agentúre Reuters to povedali zdroje oboznámené so situáciou. V nedeľu by mohol v USA vstúpiť do platnosti zákaz aplikácie TikTok, ak ho Najvyšší súd nezablokuje, píše Reuters.

Americký Kongres vlani v apríli prijal zákon, podľa ktorého zákaz siete TikTok vstúpi do platnosti v prípade, že ju čínska materská spoločnosť ByteDance do nedele 19. januára nepredá. Pripravované ukončenie prevádzky aplikácie TikTok sa podľa Reuters líši od požiadaviek v zákone. Podľa tých by bolo zakázané len nové sťahovanie aplikácie TikTok, zatiaľ čo súčasní používatelia by aplikáciu mohli po určitú dobu ďalej používať.

Podľa zdrojov plán siete TikTok predpokladá, že užívatelia v USA snažiaci sa otvoriť aplikáciu budú presmerovaní na internetové stránky obsahujúce informácie o zákaze. Zdroje tiež uviedli, že používatelia dostanú možnosť stiahnuť si z aplikácie všetky svoje dáta. V prípade, že zákaz bude neskôr zvrátený, bude sieť TikTok podľa jedného zo zdrojov schopná v relatívne krátkom čase služby pre užívateľov v USA obnoviť, napísala agentúra Reuters.Novozvolený americký prezident Donald Trump koncom minulého roka vyzval Najvyšší súd na pozastavenie zákona o zákaze siete TikTok. Súd sa však podľa médií minulý týždeň pri prejednávaní argumentov v rámci sťažnosti TikToku proti zákonu prikláňal skôr k zachovaniu jeho platnosti.

Donald Trump vystúpil počas predvolebného zhromaždenia na Lee’s Family Forum vo štvrtok 31. októbra 2024 v Hendersone v štáte Nevada. Foto: SITA/AP

Trump v stanovisku predloženom súdu uviedol, že sudcovia by mu mali poskytnúť čas, aby po svojom nástupe do funkcie našiel „politické riešenie“ sporu. Dodal, že má „skvelé skúsenosti s uzatváraním dohôd, mandát od voličov a politickú vôľu na dojednanie riešenia, ktoré by platformu zachránilo a zároveň riešilo obavy o národnú bezpečnosť vyjadrené vládou“. Trump sa prezidentského úradu ujme 20. januára.

Bezpečnostné riziko

Vláda a zákonodarcovia argumentujú tým, že TikTok pôsobiaci pod hlavičkou ByteDance predstavuje bezpečnostné riziko a môže slúžiť čínskym záujmom. Americké úrady však verejne nepredložili dôkazy o tom, že by čínsky štát takýmto spôsobom špehoval Američanov alebo zasahoval do spôsobu, akým platforma predkladá užívateľom obsah. Samotné vedenie siete takéto podozrenia odmieta a tvrdí, že americké ministerstvo spravodlivosti nesprávne vyhodnotilo väzby aplikácie na Čínu.