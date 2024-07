Taliansky protimonopolný úrad vyšetruje Google pre podozrenie z nekalých praktík

Foto: unsplash.com/Pawel Czerwinski

Taliansky protimonopolný úrad (AGCM) začal vyšetrovať americkú internetovú spoločnosť Google pre podozrenie z používania nekalých obchodných praktík. Žiadosť o súhlas s prepojením služieb, ktorú firma prezentuje užívateľom, by podľa AGCM mohla napĺňať definíciu klamlivého a agresívneho konania. Úrad to dnes uviedol v tlačovej správe.

Konanie úrad začal proti Googlu, ako aj jeho materskej skupine Alphabet. Podľa AGCM sa zdá, že žiadosť o súhlas s prepojením služieb je sprevádzaná nedostatočnými, neúplnými a zavádzajúcimi informáciami. To by mohlo ovplyvniť výber, či a v akom rozsahu používatelia súhlas udelia.

„Zdá sa, že žiadosť (o súhlas s prepojením služieb) v skutočnosti neposkytuje žiadne relevantné informácie – alebo ich poskytuje nedostatočne a nepresne – o skutočnom vplyve, ktorý má súhlas na používanie osobných údajov užívateľov spoločností Google,“ píše protimonopolný úrad.

AGCM sa obáva, že Google môže používať „techniky a metódy na vyžadovanie súhlasu“, ktoré by mohli ohroziť „slobodu voľby priemerného spotrebiteľa“. „Súhlasom s kombináciou a krížovým použitím svojich osobných údajov medzi viacerými ponúkanými službami by bol zákazník navedený na obchodné rozhodnutie, ktoré by inak neurobil,“ dodal úrad.

Medzi desiatky služieb a aplikácií, ktoré Google ponúka, popri pôvodnom internetovom vyhľadávači patrí napríklad videoserver a aplikácia YouTube, aplikácia pre streamovanie hudby YouTube Music, internetové mapy Google Maps, emailová služba Gmail alebo internetový prehliadač Chrome.