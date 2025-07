Svetlo a sklo môžu zmeniť výpočtovú techniku: Európa buduje kvantové počítače budúcnosti!

Ilustračné foto. Foto: oPeniazoch.sk, generované AI

Európski vedci spojili sily, aby vytvorili revolučný typ kvantového počítača, ktorý nepracuje s elektrónmi ako dnešné bežné zariadenia, ale využíva svetlo (konkrétne fotóny) a špeciálne sklenené čipy.

Ako informuje web Phys.org, tento projekt s názvom QLASS má potenciál zásadne posunúť hranice výpočtového výkonu, urýchliť vývoj nových batérií, objavovanie liekov či dokonca poznanie samotného vesmíru.

Na čele výskumu stojí mladá fyzička z Talianska. Giulia Acconcia, výskumníčka z Polytechniky v Miláne, vedie medzinárodný tím odborníkov z Talianska, Francúzska a Nemecka. Cieľom je vyvinúť fotónový kvantový počítač – zariadenie, ktoré pomocou svetelných lúčov namiesto elektriny dokáže spracovávať informácie extrémne rýchlo a efektívne.

Za projektom stojí talianska firma Ephos, ktorá vyrába revolučné sklenené čipy s až 200 rekonfigurovateľnými optickými módmi. Tie umožňujú dynamicky meniť, ako sa svetlo šíri cez čip. Problém je však v tom, že svetlo je potrebné v čipe zachytiť bez jeho pohltenia. Ak fotón zanikne, stratí sa aj dôležitá informácia.

Myslíte si, že sa vedcom podarí vyvinúť fotónový kvantový počítač? Áno Nie Odoslať odpoveď

Najväčšou inováciou je laserové písanie do skla, ktoré umožňuje vytvárať zložité svetlovodivé dráhy priamo v materiáli. Všetky súčasti sú zo skla, čo minimalizuje straty fotónov a zvyšuje spoľahlivosť. V Nemecku firma Pixel Photonics vyvíja extrémne citlivé detektory na zachytenie fotónov, zatiaľ čo spoločnosť Schott AG dodáva špičkové sklenené substráty.

Francúzska nadácia Unitary Foundation France tvorí open-source softvér pre ovládanie kvantových výpočtov. Ďalšie tímy z Montpellieru a CNRS sa venujú simuláciám pre nové technológie batérií. Cieľom je do roku 2026 vytvoriť funkčné kvantové zariadenie, ktoré sa otestuje pri vývoji lepších lítium-iónových batérií. Tie sú mimoriadne dôležité pre zelenú energiu a elektromobilitu v Európe.

Kvantové algoritmy a zelená vízia

Acconcia priznáva, že ju na výskume najviac láka možnosť praktického dopadu na udržateľné technológie. Vďaka tzv. variácii kvantových algoritmov budú vedci schopní simulovať zloženie batérií, hľadať nové materiály a zlepšiť sledovanie ich životnosti. „Výskum trvá dlho, ale keď ste tak blízko praktickému využitiu, máte pocit, že môžete skutočne niečo zmeniť,“ hovorí Acconcia.

Projekt QLASS zapadá do cieľov Digitálnej dekády EÚ a Chips Act, ktorých ambíciou je nasadiť prvý kvantový superpočítač v Európe do roku 2025 a vybudovať domáci kvantový priemysel do roku 2030. Európsky kvantový program má rozpočet 1 miliardu eur, a hoci tu chýbajú „veľkí hráči“ ako v USA, Európa má bohatú sieť startupov a špičkových vedcov.

Podľa vedca Andreu Rocchetta, spoluzakladateľa Ephosu, budú kvantové počítače schopné simulovať zložité chemické interakcie, ktoré dnes bežné počítače nezvládajú. To by mohlo pomôcť pri objavovaní nových liekov aj materiálov, no tiež otvoriť úplne nové cesty poznania vesmíru. „To je hlavný dôvod, prečo by sme mali tieto stroje vôbec stavať,“ uzatvára Rocchetto.