Švédsko obvinilo Irán z rozoslania tisícov textových správ vyzývajúcich na pomstu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP/Vahid Salemi

Švédske úrady v utorok obvinili Irán z toho, že sa vlani nabúral do siete jedného zo švédskych operátorov a rozoslal tisíce SMS, ktoré vyzývali na pomstu znesvätiteľom koránu. Informuje o tom v utorok list Dagens Nyheter, ktorý pripomína, že iránsky hackerský útok sa odohral v čase rozsiahlych protestov po tom, ako niekoľko aktivistov v Štokholme poničilo či zapálilo korán, teda posvätnú knihu moslimov.

Prokuratúra v Štokholme uviedla, že v lete 2023 bolo odoslaných okolo 15 000 textových správ, ktoré volali po pomste za spálenie koránu a mali „vyvolať rozkol vo švédskej spoločnosti“.

„Tí, ktorí urazili korán, musia za svoje činy zaplatiť. Ponúkame vám, že vám pošleme fotografie týchto démonov,“ stálo okrem iného v SMS, ktorú si mnoho Švédov prečítalo ráno 1. augusta 2023. Niektoré zo správ rozoslaných v noci boli vo švédčine a niektoré v angličtine. Čoskoro sa o záležitosti dozvedeli médiá.

Podľa prokuratúry bola vec mnohým Švédom „naozaj nepríjemná“, pretože to vnímali, akoby sa im niekto „vkradol do domu“. Vyšetrovatelia spolu so spravodajskými službami došli k tomu, že za nabúraním sa do siete operátora stál Irán, respektíve iránske revolučné gardy.

V reakcii na poškodenie výtlačkov koránu vo Švédsku sa uskutočnili demonštrácie v moslimských krajinách, v Bagdade dokonca protestujúci vtrhli do švédskeho veľvyslanectva a zapálili ho. Švédsko po incidentoch zvýšilo výstrahu pred nebezpečenstvom terorizmu na druhý najvyšší stupeň a varovalo pred nárastom rizík pre Švédov doma i v zahraničí.