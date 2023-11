Stráca Apple dych? Tržby technologického gigantu klesli a investori nie sú spokojní

Logo Apple svieti na fasáde obchodu v Mníchove. FOTO TASR/DPA

Americká technologická spoločnosť Apple vo štvrtom finančnom štvrťroku zvýšila medziročne čistý zisk o necelých 11 percent na takmer 22,97 miliardy dolárov. Vyplýva to zo správy o výsledkoch hospodárenia. Zisk na akciu prekonal odhady analytikov. Tržby spoločnosti však mierne klesli, a to štvrtý kvartál po sebe. Spoločnosť zápasí s nízkym dopytom po počítačoch Mac a nestabilným trhom so smart telefónmi v Číne.

Tržby za štvrtý finančný štvrťrok, ktorý sa skončil 30. septembra, spoločnosti Apple klesli o zhruba jedno percento na 89,50 miliardy dolárov. Aj v tomto prípade firma prekonala očakávania analytikov, ktorí odhadovali tržby 89,28 miliardy.

Apple tento rok čelí na trhu smart telefónov tvrdšej konkurencii, pretože sa do hry vracia spoločnosť Huawei Technologies s novými telefónmi s čipmi čínskej výroby. Telefóny iPhone sú dlhodobo hlavným pilierom tržieb spoločnosti.

Spoločnosť Apple už niekoľko štvrťrokov bojuje s poklesom predaja počítačov Mac a iPadov a štvrtý štvrťrok v tomto trende pokračovala. Predaj Macov sa prepadol o tretinu na 7,61 miliardy dolárov a predaj iPadov sa znížil o desať percent na 6,44 miliardy dolárov.

Akcie Applu tento rok stúpli o 37 percent. Po konci obchodovania a zverejnení výsledkov hospodárenia však prudko oslabili.

Výsledky pod drobnohľadom

Analytik finančných trhov XTB Marek Nemky pripomína, že investori po troch kvartáloch stagnácie s napätím očakávali, či tržby spoločnosti konečne začnú medziročne rásť. Zvlášť pod drobnohľadom bol segment iPhonov, keďže práve tento bol najviac zasiahnutý spomalením trhu so smartfónmi. Výsledky za tento kvartál navyše zahŕňajú prvý týždeň predaja nových modelov iPhone 15, ktoré však taktiež nedokázali vytiahnuť spoločnosť z ďalšieho medziročného poklesu na tržbách. Spoločnosti taktiež tento kvartál nepomohol spomaľujúci sa trh Číny, ktorý sa na tržbách podieľa z 15 %.

Investori nie sú s výsledkami spokojní

Apple taktiež bojuje so spomalením sektoru smartfónov, ale taktiež aj so spomalením segmentu počítačov a príslušenstva, ktoré zažívalo počas koronakrízy obrovský rozmach. „Apple však so spomaľujúcim sa segmentom hardvéru bojuje ešte stále veľmi slušne a vynahrádza si to segmentom služieb, ktorý rastie o 16,29 % medziročne. Investori však stále nie sú natoľko s výsledkami spokojní a tak cena akcií spoločnosti v poobchodnom čase klesá okolo 1 %,“ dodáva Marek Nemky.