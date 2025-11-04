Spotify prekonal očakávania: Zisk, tržby aj počet predplatiteľov v 3. štvrťroku 2025 prudko vzrástli

Švédska spoločnosť Spotify Technology, ktorá prevádzkuje populárnu hudobnú aplikáciu, zaznamenala v 3. štvrťroku 2025 nárast tržieb, zisku aj počtu predplatiteľov. Jej výsledky prekonali aj odhady analytikov. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.

Zisk spoločnosti sa v 3. štvrťroku 2025 prudko zvýšil na 899 miliónov eur alebo 3,28 eura na akciu z 300 miliónov eur alebo 1,45 eura/akcia v minulom roku. Analytici v priemere očakávali, že spoločnosť zarobí 2,14 eura na akciu.

Prevádzkový zisk vzrástol o 28 % na 582 miliónov eur a tržby stúpli o 7,1 % na 4,27 miliardy eur z 3,99 miliardy eur v minulom roku, zatiaľ čo analytici očakávali, že dosiahnu 4,2 miliardy eur.

Spotify uviedol tiež, že počet mesačných aktívnych používateľov v 3. štvrťroku 2025 medziročne vzrástol o 11 % na 713 miliónov osôb. Počet prémiových predplatiteľov sa zvýšil o 12 % na 281 miliónov.

Spotify predpovedá, že do konca roka získa 745 miliónov aktívnych používateľov a 289 miliónov platiacich predplatiteľov.

Koncom septembra Spotify oznámil, že zakladateľ a generálny riaditeľ Daniel Ek 1. januára 2026 odstúpi z funkcie a stane sa predsedom predstavenstva. Jeho funkciu prevezmú Gustav Soderstrom, hlavný produktový a technologický riaditeľ spoločnosti, a obchodný riaditeľ Alex Norstrom, ktorí ju budú zastávať spoločne.

Ek založil Spotify s Martinom Lorentzonom v roku 2006.

