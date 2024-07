Spoločnosť SAP zvyšuje počet rušených pracovných miest, môže ich byť 10 000

Foto: TASR/DPA

Nemecký softvérový koncern SAP oznámil za 2. štvrťrok výrazný pokles čistého zisku, výsledky však ovplyvnili dodatočné príjmy zaznamenané v 2. kvartáli minulého roka. Prevádzkový zisk EBITDA aj tržby zaznamenali rast, pričom EBITDA až o tretinu. Spoločnosť zároveň oznámila, že zruší viac pracovných miest, než pôvodne plánovala, keďže mnohí zamestnanci súhlasili s odchodom z firmy. Informovala o tom agentúra DPA.

Spoločnosť uviedla, že namiesto pôvodne plánovaného zrušenia 8000 pracovných miest sa prepúšťanie dotkne od 9000 do 10 000 zamestnancov. SAP so sídlom vo Walldorfe v juhozápadnom Nemecku zamestnával ku koncu 2. štvrťroka 105 315 ľudí. V porovnaní so záverom 1. štvrťroka je to o 3000 menej. Spoločnosť sa v poslednom období začala viac zameriavať na oblasť umelej inteligencie a s týmto zámerom aj v januári tohto roka oznámila program reštrukturalizácie.

Aj keď podmienky na trhu nie sú podľa SAP jednoduché, prevádzkový zisk EBITDA (zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou) vzrástol v 2. kvartáli viac, než sa čakalo. Dosiahol 1,94 miliardy eur, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka predstavuje rast o 33 %.

Zvýšili sa aj tržby, a to o takmer desatinu. Dosiahli 8,29 miliardy eur, zatiaľ čo pred rokom predstavovali 7,55 miliardy eur.

Na druhej strane, čistý zisk sa prepadol o 69 % na 918 miliónov eur. Dôvodom však bol fakt, že v 2. kvartáli minulého roka zaznamenala firma dodatočné príjmy z predaja bývalej americkej divízie Qualtrics.