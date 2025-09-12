Slovenský startup AI:Dental získal investíciu 800-tisíc eur na vývoj AI pre zubárov

Štátny Slovak Investment Holding (SIH) a nezávislý Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT) investujú po 400.000 eur do slovenského startupu AI:Dental. Spoločnosť vyvíja dve hlavné riešenia s využitím umelej inteligencie – klinické diagnostické nástroje a interaktívne výukové platformy, ktoré majú zubným lekárom pomáhať počas celej ich kariéry. V piatok o tom informoval SIH.
Výška investičného kola dosiahla 800.000 eur, z toho SIH a KInIT investujú po 400.000 eur formou konvertibilného úveru. Podľa riaditeľa priamych investícií SIH Juraja Juska je AI:Dental presne ten typ startupu, ktorý spája špičkovú technológiu, výskum a reálny spoločenský prínos.
AI:Dental už spolupracuje s univerzitami a klinikami v Európe, USA, Indii či Egypte a chce sa etablovať ako technologický líder v oblasti AI v stomatológii.
Blažena Ambróz Sedrovičová z AI:Dental dodala, že investícia spoločnosti umožní dokončiť certifikáciu klinického AI riešenia, čo je kľúčový krok k jeho uvedeniu na trh a komercializácii. Startup spája slovenské know-how, špičkový výskum a globálne ambície.