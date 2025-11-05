Slovensko žiada z plánu obnovy ďalších 761 miliónov: Ktoré investície a reformy prinesie?

Predloženie 7. žiadosti o platbu z plánu obnovy a odolnosti je naplánované na koniec novembra. Táto žiadosť obsahuje 18 míľnikov a cieľov a predpokladaná výška žiadosti o platbu je 761 miliónov eur. Vyplýva to zo Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorú v stredu schválila vláda. Správa zároveň identifikuje šesť nesplnených cieľov, ktoré sa vzťahujú na 8. a 9. platbu.
„Siedma žiadosť o platbu zahŕňa viaceré významné investície, napríklad debarierizácia stredných škôl, rozšírenie kapacít domácej ošetrovateľskej starostlivosti alebo rozšírenie obnovy siete mobilných hospicov. Súčasťou tejto žiadosti o platbu sú aj významné reformy, napríklad stratégia spravovania budov štátnej správy, zapojenie nemocníc do systému centrálneho riadenia a iné,“ priblížil Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Medzi nesplnenými opatreniami zostáva ku koncu októbra napríklad Podpora projektov zameraných na vývoj digitálnych technológií a infraštruktúry, kde Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR výzvu na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska zrušilo. V auguste bola vyhlásená nová výzva a v súčasnosti ju MIRRI vyhodnocuje.
Nesplnené sú zatiaľ aj ciele digitálna transformácia úsekov verejnej správy, ukončenie rekonštrukcie 54 priestorov kritickej infraštruktúry, výstavba civilnej časti Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove či opatrenie Digitálna infraštruktúra v školách.