Slovensko zaostáva v digitalizácii: V rebríčku konkurencieschopnosti padlo o päť priečok

V aktuálnom rebríčku digitálnej konkurencieschopnosti švajčiarskeho Inštitútu pre rozvoj manažmentu (IMD) kleslo Slovensko o päť priečok na 57. miesto zo 69 hodnotených krajín. Prvé miesta obsadili Švajčiarsko, USA a Singapur, ostatné krajiny Vyšehradskej štvorky sa umiestnili pred Slovenskom. V utorok o tom informoval Inštitút slobody a podnikania (ISP), ktorý na rebríčku spolupracoval.
Rebríček IMD hodnotí krajiny v troch kľúčových oblastiach, a to poznatky, technológie a pripravenosť krajiny na nové technológie – ktoré pokrývajú deväť subfaktorov, pričom sa používa 61 konkrétnych kritérií. Zaostávanie SR v digitalizácii je podľa ISP viditeľné aj pri porovnaní hodnotenia v absolútnom vyjadrení, keď SR dosiahla 50,72 bodu, teda polovicu v porovnaní s hodnotením Švajčiarska. Tento trend naznačuje, že iné ekonomiky napredovali rýchlejšie v kľúčových oblastiach digitalizácie.
Z našich susedov sa najlepšie darilo Rakúsku, ktoré skončilo na 24. mieste. Česká republika je na 35. mieste, Poľsko a Maďarsko skončili plece pri pleci na 45. a 46. mieste. Ak porovnáme hodnotenie v absolútnom vyjadrení, teda počet dosiahnutých bodov, so Švajčiarskom, ktoré získalo maximálnych 100 bodov, krajiny nášho regiónu zaostávajú, pretože interval ich hodnotenia sa pohybuje od 60 bodov (Poľsko a Maďarsko) po takmer 80 (Rakúsko).
Najlepšie výsledky dosiahlo Slovensko v ochrane súkromia zákonom (1. miesto), ale tiež v pomere žiakov a učiteľov (terciárne vzdelávanie), kde sme skončili na 16. priečke. V kategórii High-Tech Patent Grants ukazuje podľa ISP 25. priečka dobrú kapacitu na vytváranie duševného vlastníctva v pokročilých technologických oblastiach. V prvej polovici rebríčka Slovensko figuruje vo vlastníctve smartfónov (26. miesto) a pomerne dobré umiestnenie na 38. priečke Slovensko obsadilo v porovnaní celkových výdavkov na výskum a vývoj.
Na opačnú stranu hodnotenia sa Slovensko dostalo pri posudzovaní ukazovateľa flexibility a prispôsobivosti (69. miesto). V porovnaní s ostatnými štátmi nám chýba aj zahraničný vysokokvalifikovaný personál (68. miesto), rovnaké umiestnenie sme získali v kategórii vývoj a aplikácia technológií. Na posledných priečkach (67. miesto) zostalo Slovensko aj pri porovnávaní imigračných zákonov či kybernetickej bezpečnosti.
Rebríček pozostáva z jednej tretiny zo subjektívnych hodnotení, ktoré sú výsledkom prieskumu medzi majiteľmi a manažérmi firiem a z dvoch tretín ho tvoria objektívne štatistické údaje. Subjektívne hodnotenia pochádzajú z odpovedí 6162 vrcholových manažérov v 69 krajinách.