Slovenské firmy nad priemerom EÚ: Platenú internetovú reklamu využíva už viac ako tretina podnikov

Štatistický úrad EÚ Eurostat vo štvrtkovej správe informoval, že v roku 2024 využívalo platenú internetovú reklamu v priemere 32,6 % podnikov v EÚ, pričom Slovensko sa ocitlo nad týmto priemerom. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
Podľa údajov Eurostatu spomedzi 20 krajín EÚ s dostupnými údajmi za rok 2024 internetovú reklamu najviac využívali podniky na Malte, a to 60,4 %. Zverejnený graf naznačil, že ďalšími úspešnými krajinami v týchto ukazovateľoch, kde takmer polovica firiem využíva internetovú reklamu, sú Fínsko (49,8 %) a Cyprus (49,4 %), mimo krajín EÚ napríklad Nórsko.
- Slovenská ekonomika padá: Rast HDP je najslabší za posledných 10 kvartálov, prekvapil aj analytikov!
- Konsolidácia len na papieri? Nové výdavky zhltli väčšinu úspor. Toto musí skončiť, varuje rozpočtová rada!
- Šokujúce slová šéfa Slovenských elektrární: Priemyselné fabriky doslova hazardujú s elektrinou!
V krajinách ako Grécko, Litva, Írsko, Holandsko a Nemecko firmy túto možnosť využívajú v pásme od 45 do 38 percent a za nimi nasleduje Slovensko a Lotyšsko s 35-percentnou úrovňou. V Českej republike necelých 30 % firiem sa spolieha na platenú internetovú reklamu.
Spomedzi 20 členských krajín EÚ najmenej túto možnosť vlani využili podniky v Rumunsku (22,8 %), Poľsku (23,2 %) a Portugalsku (23,6 %).
Eurostat v správe pre médiá uviedol, že pri internetovej reklame možno použiť rôzne metódy. Najobľúbenejšou metódou je využitie informácií z obsahu zobrazeného používateľmi na webových stránkach alebo využitie kľúčových slov pri vyhľadávaní, čo je známe ako kontextová reklama. Túto metódu využíva 76,8 % podnikov v EÚ, ktoré platia za internetovú reklamu.
Medzitým 44,3 % firiem vlani využilo takzvaný geotargeting, čiže stratégiu, ktorá využíva geografické informácie z IP adries alebo údajov o sieti na prispôsobenie obsahu na základe polohy používateľa. Pre zvýšenie účinnosti je možné geotargeting kombinovať s inými reklamnými metódami, aby lepšie zaujali potenciálnych zákazníkov.
Behaviorálne cielenie, čiže marketingová stratégia, ktorá využíva dáta o online správaní používateľov na zacielenie reklamy na relevantné publikum, vlani využívalo 41,6 % podnikov platiacich za internetovú reklamu. Firmy využívali najmä údaje z predošlých online aktivít používateľov prostredníctvom súborov cookie na identifikáciu ich záujmov a preferencií. Ide o údaje, ktoré umožňujú podnikom prispôsobiť reklamy spárovaním používateľov s konkrétnymi cieľovými skupinami.
A nakoniec, ďalšie metódy cielenej reklamy vlani využilo 45,3 % podnikov platiacich za internetovú reklamu.
Eurostat spresnil, že údaje pochádzajú z prieskumu EÚ o využívaní informačných technológií v elektronickom obchode podnikov z roku 2024 a týkajú sa firiem s najmenej desiatimi zamestnancami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami (podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností v EÚ).