Slovak Telekom vstupuje do Asociácie AI: Nové investície a inovácie v oblasti umelej inteligencie

Novým členom slovenskej Asociácie umelej inteligencie (ASAI), ktorá združuje lídrov v tejto oblasti a podporuje jej zodpovedný a inovatívny rozvoj v krajine, sa stal Slovak Telekom (ST). Spoločnosť tým chce potvrdiť svoju ambíciu nielen prinášať AI technológie do každodenného života, ale aj aktívne sa podieľať na tvorbe prostredia, ktoré podporuje inovácie, digitálne zručnosti a etické využívanie umelej inteligencie. Informovali o tom vo štvrtok predstavitelia obidvoch inštitúcií.
„V Telekome chceme zohrávať vedúcu úlohu v oblasti umelej inteligencie – nielen ako technologický inovátor, ale ako zodpovedný partner pre spoločnosť, ekonomiku a firmy. Spolupráca s ASAI nám umožňuje posúvať digitálnu transformáciu vpred, s dôrazom na zodpovednosť a víziu budúcnosti,“ priblížila riaditeľka pre rezidenčný segment spoločnosti Martina Kandera. Firma tiež predstavila nové využitie AI v jej službách a zariadeniach.
„Pripojením sa Slovak Telekomu do našej asociácie získavame medzi nás spoločnosť s holistickým prístupom k digitalizácii, od budovania infraštruktúry po poskytovanie produktov využívajúcich AI. Teší nás, že ST bude súčasťou spoločnej snahy o to, aby sa naplno využíval potenciál umelej inteligencie,“ doplnila výkonná riaditeľka ASAI Natália Pokojná.
Pod vplyvom generatívnej umelej inteligencie sa mení aj trh s mobilnými telefónmi. Podľa najnovšej prognózy spoločnosti IDC sa očakáva, že do roku 2028 sa na celom svete predá 912 miliónov smartfónov vybavených generatívnou AI. To predstavuje ročný rast o 78,4 % v období od roku 2024 do 2028. Do konca tohto obdobia by mali tieto zariadenia tvoriť 70 % celého trhu.
Analytici z Canalys tento výrazný nárast pripisujú kombinácii rastúceho dopytu spotrebiteľov po AI funkciách a rýchlemu vývoju čipových technológií, ktoré umožňujú ich bezproblémovú integráciu do mobilných zariadení. Výskum spoločnosti Kantar Worldpanel ComTech ukázal, že medzi európskymi spotrebiteľmi sú najžiadanejšie AI funkcie preklad v reálnom čase, vylepšenia fotoaparátu a funkcia „zakrúžkuj pre vyhľadávanie“.