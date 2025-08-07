Slovak Telekom v 1. polroku 2025: Výnosy rastú, 5G pokrytie dosahuje už 77 % obyvateľov

Slovak Telekom (ST) dosiahol v 1. polroku 2025 výnosy vo výške 429,8 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 2,7 %. Upravený EBITDA dosiahol 203,9 milióna eur, čo je medziročné zlepšenie o 2,5 %. Počet paušálnych zákazníkov stúpol na 1,44 milióna, teda o 1,5 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Uviedol to Alexander Sejna, senior špecialista korporátnej komunikácie ST.
„Našou ambíciou je, aby technológie slúžili ľuďom – podporovali rast, chránili dôstojnosť a vytvárali trvalý pozitívny vplyv na jednotlivcov, spoločnosť aj celú krajinu. Odrážajú to aj výsledky aukcie frekvencií, v ktorej sme získali frekvenčné bloky vo všetkých dostupných pásmach,“ uviedla Melinda Szabó, generálna riaditeľka ST a T-Mobile Česká republika.
- Doslova plávajúci palác: Americká vláda predáva túto 300-miliónovú jachtu zabavenú ruskému miliardárovi! (foto)
- Novinka na diaľnici pri Bratislave prináša ovocie: Z hlavného mesta zmizli tisícky kamiónov! (foto)
- Slováci sa nechcú vzdať spaľovacích motorov: Pozrite sa na tie biedne čísla predaja elektroáut!
K 30. júnu 2025 dosiahlo 5G pokrytie operátora 77 % populácie Slovenska, pričom jeho sieť je dostupná v 112 mestách a vo viac než 1336 obciach. Medzi nové lokality, ktoré pribudli v danom období, patria napríklad Vysoké Tatry, Zvolen či Svätý Jur.
ST k 30. júnu 2025 evidoval 2,302 milióna aktívnych mobilných zákazníkov. Medziročný pokles o 8,9 % bol spôsobený najmä očakávaným útlmom v segmente machine-to-machine (M2M), a to v dôsledku ukončenia niektorých partnerstiev, napríklad so spoločnosťou SkyToll. Po vylúčení M2M zákazníkov však Telekom zaznamenal pokračujúci nárast v segmente paušálnych zákazníkov, kde medziročný nárast predstavoval 1,5 %, a ich počet dosiahol 1,442 milióna.
V segmente pevnej siete evidoval Slovak Telekom ku koncu 1. polroka 2025 spolu 837.000 zákazníkov s pevnou linkou, čo predstavuje mierny medziročný pokles o 1,7 %.
Prístup k širokopásmovému internetu zostal stabilný s počtom 807.000 pripojení, čo je o 0,4 % menej než v rovnakom období pred rokom. Počet zákazníkov digitálnej TV služby dosiahol 676.000, s poklesom o 0,5 %.