Siemens kúpi firmu Altair: Posilní sa v priemyselnom softvéri

Foto: TASR/Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nemecký priemyselný koncern Siemens kúpi za 10,6 miliardy dolárov americkú firmu Altair Engineering. Upevní si tak podnikanie na rýchlo rastúcom trhu s priemyselným softvérom a umelej inteligencie (AI). Spoločnosť o tom informovala v stredu v tlačovej správe. Podľa agentúry Reuters je to najväčšia akvizícia Siemensu od roku 2020, keď jeho divízia Siemens Healthineers kúpila za 16,4 miliardy dolárov výrobca zdravotníckych prístrojov Varian Medical Systems.

Niektorí analytici vyjadrujú obavy ohľadom vysokej ceny, ktorú Siemens za Altair so sídlom v Michigane zaplatil. Cena 113 dolárov za akciu predstavuje prémiu 18,7 percenta oproti záverečnej cene akcií spoločnosti Altair z 21. októbra, čo je deň predtým, ako o zvažovanej transakcii informoval Reuters.

Simulačný softvér spoločnosti Altair pomáha predvídať, ako by výrobky fungovali v reálnom svete. To zapadá do stratégie Siemensu, ktorý využíva svoj hardvér a softvér na spojenie reálneho a digitálneho sveta.

Siemens, ktorý preslávil ako výrobca vlakov a továrenských zariadení, sa snaží rozšíriť pole svojho podnikania aj mimo tradičných priemyselných zákazníkov. Posilňuje svoju digitálnu ponuku, aby zlepšil výkonnosť výrobných liniek, vlakov a budov.

Transakcia by mala Siemensu zvýšiť zisk na akciu približne za dva roky od jej uzavretia. To sa očakáva v druhej polovici roka 2025. Obchod bude mať v strednodobom horizonte vplyv na tržby vo výške približne 500 miliónov USD ročne a v dlhodobom horizonte viac ako miliardu dolárov ročne, uviedol Siemens.

Podniky vyrábajúce inžiniersky softvér sa stali atraktívnym cieľom akvizícií. Investori sadajú na firmy, ktoré by mohli ťažiť z rozmachu AI. Spoločnosť Synopsys, ktorá sa zaoberá návrhom čipov, sa v januári dohodla na prevzatí softvérovej firmy Ansys v hodnote 35 miliárd dolárov.