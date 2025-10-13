Samsung hlási najvyšší zisk za tri roky: Pomohli mu rastúce ceny pamäťových čipov a dopyt po AI

Juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics by podľa odhadu analytikov mala v 3. štvrťroku 2025 dosiahnuť najvyšší zisk od roku 2022. A to vďaka vyšším cenám pamäťových čipov, ktoré podporil dopyt po serveroch. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Podľa prieskumu spoločnosti LSEG SmartEstimate, ktorá oslovila 31 analytikov, najväčší svetový výrobca pamäťových čipov by mal za obdobie júl až september vykázať prevádzkový zisk vo výške 10,1 bilióna wonov (6,18 miliardy eur). To by bolo o 10 % viac ako v predchádzajúcom roku.
Analytici poukázali na vyššie ceny konvenčných pamäťových čipov, ktoré by mali vykompenzovať slabšie objemy predaja vysokovýkonných čipov High-Bandwidth Memory (HBM), keďže Samsung ešte nedodal svoje najnovšie produkty HBM americkej spoločnosti Nvidia.
Čipy HBM, ktoré sú kľúčové pre vývoj umelej inteligencie (AI), sú navrhnuté tak, aby znižovali spotrebu energie a spracovávali veľké súbory údajov. Analytici uviedli, že dopyt po pamäťových čipoch a investície súvisiace s AI pre služby, ako je ChatGPT, zvýšil pracovnú záťaž na bežné servery, čím sa zvýšili ceny konvenčných pamäťových čipov.
Spoločnosť Samsung oznámi svoje odhady tržieb a prevádzkového zisku v utorok (14. 10.) a kompletné výsledky by mali byť zverejnené koncom tohto mesiaca.