Prieskum ukázal: Viac ako polovica zamestnancov vidí vzdelávanie ako cestu k lepšej práci

Celkovo 58 % zamestnancov sa vzdeláva s cieľom posunúť sa k zaujímavejšej práci a získať lepšie vyhliadky do budúcnosti. Niektorí však absolvujú firemné školenia len z povinnosti, nie preto, že chcú. Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk, ktorý sa uskutočnil na vzorke 1680 respondentov a zverejnila ho spoločnosť Alma Career.
„Trh práce sa pod vplyvom automatizácie a nových technológií vyvíja veľmi rýchlo a vzdelávanie bude v najbližších rokoch kľúčové. Či už v podobe rozširovania vedomostí v odbore pôsobenia, alebo preškolenia na úplne inú prácu. Možnosť vybrať si, akým smerom sa budú zamestnanci a zamestnankyne ďalej rozvíjať, stále nie je štandardom vo všetkých firmách,“ upresnila spoločnosť.
Viac ako tretina respondentov uviedla, že im zamestnávateľ takúto možnosť neposkytuje a desatine ju v poslednom období prestal ponúkať. Naopak, pozitívna zmena v podobe novej možnosti voľby nastala u približne pätiny opýtaných. Najviac poskytujú možnosť vybrať si vzdelávanie firmy, ktoré majú viac ako 1000 pracovníkov. Takmer polovica zamestnancov v týchto spoločnostiach ju má dlhodobo a štvrtina ju získala za posledný polrok.
Firmy zvyčajne umožňujú výber školení, no len 16 % pracovníkov túto možnosť aj plnohodnotne využíva. Štvrtina ju využíva väčšinou a 28 % siahne po vzdelávaní len občas. Vyše desatina respondentov túto možnosť nevyužíva vôbec. Nadpolovičná väčšina z opýtaných vníma vzdelávanie ako aktívny krok k lepšej kariérnej budúcnosti. Necelá štvrtina sa zúčastňuje na školeniach len preto, že sú povinné.
„Medzinárodné porovnanie ôsmich krajín (Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Severné Macedónsko, Česko, Slovensko, Estónsko, Litva, Lotyšsko) ukazuje, že kariérny posun je takmer rovnako silnou motiváciou aj v Česku, v žiadnej zo zvyšných krajín táto skupina netvorila ani 50 %. V Estónsku, Lotyšsku či Bosne a Hercegovine sa polovica vzdeláva zo strachu, aby nezaostávala,“ dodala spoločnosť.