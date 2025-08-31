Pri Rimavskej Sobote odpálili prvé stožiare bývalého vysielača: Po 70 rokoch končí technický unikát! (video)

Po viac než siedmich desaťročiach sa začala demolácia niekdajšieho strategického vysielača pri Rimavskej Sobote. V sobotu 2. augusta 2025 boli odpálené prvé štyri stožiare rozsiahleho areálu. Ten v minulosti zabezpečoval krátkovlnné vysielanie do celého sveta vrátane Európy, USA, Kanady, Južnej Ameriky, Indie či Austrálie.
Demolácia prebieha riadenou detonáciou výbušninami Semtex a je rozdelená do troch fáz. Pokračovať bude v ďalších etapách počas septembra, pričom celý projekt má byť ukončený do októbra 2025. Všetko ale bude závisieť od poveternostných podmienok.
Ako uviedol Marek Marcinov, marketingový manažér spoločnosti Towercom, ide o bezpečný a kontrolovaný proces. Areál sa nachádza v katastri obce Uzovská Panica a od roku 2022 je nevyužívaný, keďže ho nahradili modernejšie technológie digitálneho vysielania.
Riadenú detonáciu zachytil aj Robert Piatrik, ktorý zverejnil video na svojom profile Droners team na YouTube. „Z výšky sme boli svedkami pádu. Tri veže padli v priamom prenose, sledovali sme zánik symbolov – vo vzduchu, so zatajeným dychom,“ napísal na svojom Facebooku.
Jedinečné zariadenie svojho druhu na Slovensku
Výstavba vysielača sa začala už v roku 1952 a do skúšobnej prevádzky bol uvedený v roku 1956. V 80. rokoch prešiel modernizáciou a stal sa jedinečným zariadením svojho druhu na Slovensku. Tvorilo ho 12 stožiarov, medzi ktorými boli natiahnuté antény, tri krátkovlnné smerové antény a jeden stredovlnný stožiar.
„Vysielač v Rimavskej Sobote môžeme považovať za technický unikát. Krátkovlnné vysielanie z Rimavskej Soboty bolo určené pre celý svet. Dvoma vysielačmi sme pokrývali atlantické pobrežie Južnej Ameriky, územia v USA a v Kanade, časť Austrálie, Irán, Indiu a, samozrejme, celú Európu,“ uviedol pred časom Marcinov.
Okrem technologického zastarania bol jedným z dôvodov na likvidáciu aj fakt, že stožiare sa stávali terčom adrenalínových nadšencov, ktorí napriek zákazu vyliezali na konštrukcie a riskovali vážne zranenia.
„Analýza preukázala, že objekt takýchto rozmerov možno považovať za zbytočnú ekonomickú príťaž pre spoločnosť,“ doplnil zástupca Towercomu. Po ukončení demolácie bude nasledovať odstránenie sutín a úprava celého areálu. Budúce využitie priestoru zatiaľ nie je definitívne stanovené.