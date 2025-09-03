Prelomové rozhodnutie EÚ: Súd potvrdil platnosť dohody o prenose osobných údajov s USA

Foto: freepik.com/natanaelginting
Foto: freepik.com/natanaelginting
autor logo


TASR

Všeobecný súd Európskej únie v stredu potvrdil platnosť dohody, ktorá sa týka transferu osobných údajov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Zamietol tak požiadavku francúzskeho poslanca dohodu zrušiť. Informovala o tom agentúra AFP.

Dohoda je už treťou, ktorú sa v EÚ pokúsili anulovať. Prvé dve dohody z rokov 2015 a 2020 súd zrušil po tom, ako ich napadol rakúsky aktivita Max Schrems. V roku 2023 začala platiť tretia dohoda v tejto oblasti, známa ako Rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA. Tú však v rovnakom roku na pôde Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu napadol francúzsky centristický poslanec Philippe Latombe.

Trendujúce články

Poslanec požadoval anulovanie dohody s tým, že v plnej miere nerešpektuje pravidlá Európskej únie o ochrane osobných údajov a poukazoval aj na zhromažďovanie údajov z EÚ americkými tajnými službami. Okrem toho tvrdil, že dohoda mu neumožňuje zabrániť zhromažďovaniu jeho osobných údajov vo Francúzsku firmami, ako Google, Apple, Facebook, Amazon alebo Microsoft.

Súd však jeho žiadosť o anulovanie tretej dohody o prenose osobných údajov zamietol. Uviedol, že „v deň prijatia tejto dohody Spojené štáty už mali zabezpečenú dostatočnú ochranu osobných údajov prenášaných z Európskej únie do USA“.

Na verdikt čakali aj mnohé firmy a organizácie zastupujúce podniky v jednotlivých sektoroch. Obávali sa ďalšieho dlhého právneho sporu, ak by Latombe na súde uspel. Rozhodnutie privítala aj Business Software Alliance (BSA). Podľa nej tento verdikt znamená stabilitu a istotu pre firmy aj spotrebiteľov na obidvoch stranách Atlantiku.

Viac o téme: Európska únia , firmy , ochrana údajov , osobné údaje , technologické spoločnosti

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy