Pozor na to! Podvodné e-maily môžu byť vďaka AI sofistikovanejšie

Podvodné e-maily môžu byť vďaka nástrojom umelej inteligencie (AI) napísané veľmi profesionálne, obsahovať správne logá alebo simulovať známu e-mailovú adresu. Preto je dôležité zostať v strehu a overovať si ich manuálne. Informovala o tom bezpečnostná spoločnosť Eset.

„Dávajte si pozor na pravopisné chyby. Podvodné e-maily aj dnes obsahujú pravopisné chyby alebo zvláštne formulácie, pretože ich autori nemusia ovládať váš jazyk dokonale alebo na ich napísanie používajú rôzne bezplatné prekladače na internete. Avšak technológie sa neustále zlepšujú, a preto už dnes nie sú pravopisné chyby v podvodných e-mailoch pravidlom,“ uviedla spoločnosť.

Pozor si podľa nej treba dávať aj na ponuky, ktoré sú „príliš dobré, aby to bola pravda“. Ide napríklad o výhru v lotérii alebo zdedenie majetku od neznámeho príbuzného. Taktiež je potrebné zakaždým skontrolovať odosielateľa. Používatelia by nemali otvárať podozrivé prílohy a odkazy, keďže tie môžu obsahovať vírusy.

„Nepanikárte pri naliehavých správach. E-maily, ktoré tvrdia, že musíte okamžite konať, aby ste sa vyhli problémom, sú často podvody. Napríklad e-mail môže tvrdiť, že váš bankový účet bude zablokovaný, ak ihneď neposkytnete svoje údaje,“ dodala spoločnosť.

Podvodné e-maily môže prezradiť niekoľko znakov, medzi ktoré patrí napríklad kontext. Napríklad, skutočná banka nikdy nepošle e-mail, v ktorom by žiadala osobné údaje, ako je heslo, číslo účtu či PIN. Znakom podvodu môže byť aj naliehavosť správy. „Text napríklad tvrdí, že váš účet bude zablokovaný do 24 hodín, čo má vyvolať paniku. Skutočné banky by vás nikdy nenútili konať tak rýchlo cez e-mail,“ objasnila spoločnosť. Pokiaľ má používateľ pochybnosti, mal by sa so svojou bankou spojiť priamo a zavolať jej cez oficiálne telefónne číslo. Taktiež netreba zabudnúť na používanie bezpečnostného softvéru s antiphishingovou ochranou.