Pozor na fotky z dovoleniek: Môžu ovplyvniť aj vašu kariéru!

Leto je čas dovoleniek, zábavy a nezabudnuteľných zážitkov, ktoré radi zdieľame s našimi blízkymi. Avšak, pri zdieľaní fotografií a osobných informácií online by sme mali byť obzvlášť opatrní. Odporúča to Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), podľa ktorého si môžu napríklad zamestnávatelia kontrolovať online aktivitu uchádzačov o zamestnanie.

Fotografie z dovolenky, ktoré prezrádzajú, že ste aj s rodinou mimo domova, sa vám môžu vypomstiť. Podľa NBÚ však nie sú jedinou nástrahou, pred ktorou vás dokáže zachrániť zdieľanie s rozumom.

Národný bezpečnostný úrad pripomína, že nič, čo pridáte na internet, nie je nikdy úplne súkromné. Okrem fotografií vám môžu problémy spôsobiť napríklad aj vulgárne statusy. Prečo by ste mali premýšľať dvakrát predtým, než niečo zverejníte?

„Zdieľaním príliš veľa informácií môžete odhaliť osobné detaily, ktoré by mali zostať súkromnými. Myslite na to, že to, čo zverejníte, môže vidieť ktokoľvek,“ upozorňuje NBÚ.

Dôležité preto je nastaviť si súkromie tak, aby vaše príspevky videli len ľudia, ktorým dôverujete. Ak ich môže vidieť hocikto, ponúkate o sebe zbytočne veľa informácií aj možným útočníkom. „Dobrou voľbou je audit priateľov na sociálnych sieťach. Vďaka nemu budete vedieť, či medzi kontaktmi nemáte cudzích ľudí, ktorí by mohli vaše príspevky zneužiť,“ odporúča NBÚ.

Fotografie, ktoré zverejníte môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Napriek tomu, že väčšina sociálnych sietí metadáta maže, ľudia s obľubou dodatočne pridávajú svoju lokalitu. Nezverejňujte preto fotky, ktoré odhaľujú, kde sa práve nachádzate. „V žiadnom prípade nezverejňujte informácie o tom, ako dlho budete mimo domova,“ radia odborníci.

Aj napriek tomu, že si to neuvedomíte, vaše príspevky môžu viesť ku šikanovaniu či vydieraniu. V prípade zdieľania fotografií detí, by ste mali byť obzvlášť opatrní.

„To, čo zverejníte dnes, môže mať vplyv na vašu budúcnosť. Zamestnávatelia často kontrolujú online aktivitu uchádzačov o prácu. Myslite na to, aký obraz o sebe vytvárate. Nepíšte statusy alebo komentáre, keď ste rozrušení či nahnevaní,“ odporúča NBÚ.