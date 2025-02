OpenAI zaznamenal prvýkrát viac ako 400 miliónov aktívnych užívateľov týždenne

Foto: unsplash.com/Rolf van Root

Spoločnosť OpenAI, ktorá stojí za populárnym jazykovým modelom s prvkami umelej inteligencie (AI) ChatGPT, mala vo februári prvýkrát 400 miliónov aktívnych užívateľov týždenne. To bolo o 33 percent viac ako v decembri. Serveru spravodajskej stanice CNBC to povedal prevádzkový riaditeľ Brad Lightcap. Záujem o službu ChatGPT sa tak zvyšuje, napriek rastúcej konkurencii.

Záujem sa prenáša aj do podnikania OpenAI. Firma má teraz dva milióny platiacich firemných užívateľov. To je zhruba dvojnásobok toho, čo mala v septembri, upozornil Lightcap. Podľa neho zamestnanci často ChatGPT používajú pre osobnú potrebu a navrhujú potom svojim firmám, aby tento nástroj začali používať.

Za posledných šesť mesiacov sa tiež podľa Lightcapa zdvojnásobila prevádzka vývojárov. Pri modeli o3, ktorý je označovaný ako model pre uvažovanie, tzv. reasoning, teda taký, ktorý je navrhnutý tak, aby simuloval ľudské logické myslenie, rozhodovanie a odvozovanie záverov, sa zvýšil dokonca päťnásobne. Vývojári používajú technológiu OpenAI na integráciu do svojich vlastných aplikácií. Medzi najväčších zákazníkov patria spoločnosti Uber, Morgan Stanley, Moderna a T-Mobile. Lightcap prirovnal toto využitie ku cloudovým službám, s ktorými pred dvadsiatimi rokmi prišiel Amazon Web Services. Zatiaľ čo spotrebiteľský segment môže rásť rýchlejšie, keďže ľudia si ho môžu osvojiť podľa libosti, podnikový segment je podľa Lightcapa v procese budovania.

Nová konkurencia

Správa OpenAI o raste počtu klientov prichádza v čase, keď sa objavuje nová konkurencia od čínskej firmy DeepSeek. Tá v januári rozbúrila technologické trhy pre obavy investorov, že zbrzdí budúcu ziskovosť amerických firiem zaoberajúcich sa AI a mohla by ohroziť ich dominantné postavenie na tomto trhu.

OpenAI o niekoľko dní neskôr obvinila DeepSeek z neoprávneného využívania jeho modelov pomocou techniky zvanej destilácia. To je technika učenia modelov, kedy menší model kopíruje vedomosti z väčšieho a výkonnejšieho modelu. Cieľom je, aby bol výsledný model menší, rýchlejší a efektívnejší, no pritom mal podobnú úroveň schopností ako pôvodný model. Zvyčajne je destilácia legálna, problém nastane vo chvíli, keď niekto trénuje svoj model na odpovediach iného modelu bez povolenia, z čoho OpenAI obviňuje DeepSeek. Lightcap dodal, že nová konkurencia nezmenila to, akým spôsobom rozmýšľa OpenAI o svojej voľne dostupnej technológii, svojom produktovom pláne alebo masívnych výdavkových plánoch.

Okrem DeepSeek je pre OpenAI toto obdobie napäté aj na právnom fronte. Miliardár Elon Musk, pôvodne spoluzakladateľ firmy, zažaloval OpenAI pre porušenie zmluvy, pretože sa snaží premeniť na ziskovú spoločnosť.Musk a skupina investorov ponúkli na začiatku tohto mesiaca odkúpenie neziskových aktív OpenAI za 97,4 miliardy USD (2,3 bilióna Kč). Právnik OpenAI v liste Muskovmu právnikovi napísal, že správna rada zistila, že Muskova „toľko propagovaná ponuka v skutočnosti žiadnou ponukou nie je“. Predseda správnej rady OpenAI Bret Taylor vo vyhlásení uviedol, že firma nie je na predaj.